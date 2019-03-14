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الخارجية تحتفل بالمرأة في العمل الدبلوماسي بيوم الدبلوماسية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الخارجية المصرية غداً، بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يتم الاحتفال به في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

واشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ اقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الجهاز الدبلوماسي المصري حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية حيث كانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التي منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية في داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السياق، أوضح حافظ أن وزارة الخارجية أعدت فيديو بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن"، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

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هذا ويمكن مشاهدة الفيديو على 

موقع فيسبوك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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