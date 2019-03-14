"الري": إزالة 23 حالة تعدِ علي نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 23 حالة تعدي اليوم الخميس، عبر قطاع حماية نهر النيل التابع للوزارة. وأكدت الوزارة، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنفيذ عدد 23 إزالة في نطاق محافظات (كفر الشيخ- قنا- سوهاج- الأقصر- أسيوط)، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 45071 إزالة.

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