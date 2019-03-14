ننشر أسماء وعاظ ومدرسي الأزهر الناجحين في مسابقة الابتعاث 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، نتيجة اختبارات مسابقة الابتعاث العامة للعام الحالي 2019 في التخصصات الشرعية والعربية والثقافية والوعظ.

وأوضح المجمع، في بيان الخميس، أن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة.

Advertisements

وأشار المجمع، إلى أن المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، وتم التركيز على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

ولمعرفة النتيجة من خلال الرقم القومي عبر اللينك التالي

http://www.azhar.eg/query?fid=7