بالصور.. وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر حوض الرمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة حوض الرمال بقرية المدامود في مركز ومدينة الزينية بالأقصر.

وصرحت "عبد الدايم" بأن هذا القصر يعد رئة ومتنفسا حقيقيا لأهالي قرى، ومركز الزينية وحاضنا ثقافيا للشباب والأطفال والمرأة الصعيدية وأحد مشاعل التنوير التي تضئ صعيد مصر، وأضافت أن قصر ثقافة حوض الرمال يعد الأول في مركز الزينية.

وقالت الوزيرة: "يعد قصر ثقافة حوض الرمال من أهم المواقع الثقافية في الأقصر نظرا لموقعه الجغرافي الذي يقدم الخدمة الثقافية ممثلة في برامج فنية وثقافية ورعاية الموهوبين والمبدعين لأكثر من ٨٠ ألف مواطنا".

يذكر أن قصر ثقافة حوض الرمال تبلغ مساحته الكلية حوالي ١٠٠٠ متر ويضم طابقين بهما مكتبة عامة وقاعة تكنولوجيا ومعلومات وغرف للممثلين ومسرحا رئيسيا وقاعات للحرف البيئية، والفنون التشكيلية، ومرسم وأنشطة الطفل.