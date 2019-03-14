رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة عادل عدوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هاني رجب:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، على أداء واجب العزاء في والدة الدكتور خالد عدوي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء اليوم الخميس.

كما شارك في العزاء كل من: الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والكاتب صلاح منتصر، وحسين فهمي رئيس شركة استثمارات سيناء، ووزير الاستثمار السابق اشرف سالمان، ورجل الأعمال عمرو جمعة، والمستشار السياسي لرئيس حزب الوفد في مجلس النواب محيي بدراوي، والإعلامي محمد فودة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين الحالي.

وتوفيت يوم الاثنين الماضي، والدة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بعد وعكة صحية مفاجئة.