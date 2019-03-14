مصر | إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 15 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين، من شرطة النجدة بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين.

وكشفت معاينة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة طارق رمضان يستقلها عمال أحد المصانع بالتجمع الخامس، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها إثر انفجار أحد إطارات الميكروباص، ما أسفر عن انقلاب السيارة بالترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة و14 شخصًا من مستقلي السيارة بكدمات وسحجات بالجسم، وتم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ودفع مسؤولو الوحدة المحلية بسقارة بونش لرفع السيارة الميكروباص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

"رجال من ذهب".. "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل بمصنع بأكتوبر في 3 ساعات

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المصنع الذي اندلعت فيه النيران، فجر اليوم الخميس، على مساحة 800 مترا، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المصنع بالكامل.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 أن رجال الحماية المدنية، واصلوا عمليات الإطفاء بالمصنع لمدة 3 ساعات، حتي تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر بأن اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، انتقل لموقع الحريق، لمتابعة عمليات الاطفاء.

وأصيب 4 شرطيين من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة خلال عملية إطفاء مصنع زيوت بأكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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بعدما تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بأحد النيران بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولي.

وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وصحبتهم 15 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ونجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

وأسفر عن الحريق إصابة 4 من رجال الحماية المدنية، ما بين حروق وسحجات بالجسم، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"سرقة موبايل وحفلة تعذيب".. القبض على شابين قبل تخلصهما من جثة فتاة قاصر بإمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.

وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.

ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول وجود أثار إعتداء جنسي بجثة الفتاه، او مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.