أخبار مصر | رئيس برلمان الوافدين: استضافة "أولمبياد أفريقيا" يؤكد تميز الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمان الوافدين: استضافة "أولمبياد أفريقيا" يؤكد تميز الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عثمان نورستاني، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، إن تنظيم جامعة الأزهر للأولمبياد الأول للجامعات الأفريقية يؤكد أن الأزهر مؤسسة علمية وعملية تلبي جميع احتياجات الإنسان، فضلا عن تميزها عن سائر المؤسسات باحتوائها على هذا الكم الكبير من الجنسيات التي وفدت إليها وانسجمت معها وانصهرت فيها.

وأضاف نورستاني، خلال كلمته اليوم الخميس في حفل تدشين الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، أن تنظيم هذا الأولمبياد الذي يضم شبابًا يتنافسون من عدة دول أفريقية يدل على نهج مؤسسة الأزهر في زرع قيم الإنسانية والتعايش السلمي بين أفراد المجتمعات، مؤكدًا أن الرياضة بمختلف أنواعها أصبحت جسرًا للتواصل بين الدول والشعوب.

وأعرب نورستاني عن اعتزاز الطلاب الوافدين بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لرعاية الطلاب الوافدين وتوطيد العلاقات بين الثقافات المختلفة للطلاب الذين جاءوا إلى الأزهر من أكثر من مائة دولة عبر العالم.

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وتستمر منافسات الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتى الثامن عشر من مارس الحالي.

ويأتي هذا الأولمبياد، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.