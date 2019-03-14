أخبار مصر | أحمد رأفت يطالب الرئيس السيسي بتعديل قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد رأفت يطالب الرئيس السيسي بتعديل قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس أحمد رأفت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية للقوات المسلحة، وأول متحدٍ للإعاقة يعمل بالمؤسسة العسكرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنظر في قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أمر رئيس الجمهورية بتأسيسية لرعاية شئون ذوي الإعاقة في مصر.

وأشار المهندس أحمد رفعت، خلال استضافته بمقر جريدة الخليج 365 بندوة نقاشية، إلي أن القانون المؤسس للمجلس به العديد من النقاط التي يعترض عليها ذوو الاحتياجات الخاصة ومنها تمثيل ذوي الإعاقة في تشكيل المجلس المكون من ١٧ فرد، فتمثيل ذوي الإعاقة ٨ أفراد فقط، كما أن المجلس لا يلزم أي وزير أو محافظ أو شخصية اعتبارية ومسئولة بالحضور للمجلس للمناقشة في موضوع أو مطالب خاصة بذوي لإعاقة، وبالتالي فالمجلس دوره استشاري ليس أكثر.

وناشد المهندس أحمد رأفت رئيس الجمهورية بالنظر في قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس مع الفريق المعاون، بدعم ذوي الهمم وادماجهم في المجتمع وتسليط الضوء عليهم، ومبادرة السيد الرئيس في تخصيص عام ٢٠١٨ لذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما اعتبره الكثير من ذوي الهمم تكريما لهم من قبل الدولة واهتماما من رئيس الجمهورية بتلك الفئة الهامة التي تمثل شريحة في المجتمع وأحد جنوده الوطنية التي ترغب في العمل وزيادة الإنتاج والنهوض بمصر في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.