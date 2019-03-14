أخبار مصر | قبل انعقادها الثاني.. إرشادات عامة يجب أن تعرفها بانتخابات 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انعقادها الثاني.. إرشادات عامة يجب أن تعرفها بانتخابات 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعقد غدًا الجمعة 15 مارس، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، إرشادات عامة للاقتراع والتصويت.

إرشادات عامة

1- يجب أن يكون الناخب مُسددًا لاشتراك على الأقل عام 2018، ويجوز أن يسدد الاشتراك في ذات يوم التصويت.

2- لا يبدأ التصويت إلا بعد الانتهاء من الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

3- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

Advertisements

4- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط، باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى الأصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن أصوات أعلى من الزملاء فوق السن، تم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

5- يبدأ تسجيل الجمعية العمومية من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا، وعقب اكتمال الجمعية العمومية يتوقف التسجيل بالكشوف، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماؤهم أن يتوجهوا للجان الاقتراع مباشرة.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.