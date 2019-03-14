أخبار مصر | اتحاد الجامعات الأفريقية: "الأولمبياد" يشكل فرصة عظيمة لدعم الحوار بين الشعوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الجامعات الأفريقية: "الأولمبياد" يشكل فرصة عظيمة لدعم الحوار بين الشعوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، إن جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الإفريقية تعاونا معا لإقامة الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية من أجل دعم السلام، مؤكدا أن الأولمبياد يشكل فرصة عظيمة لدعم الحوار بين شعوب القارة.

وشدد أنطونيو، خلال كلمته اليوم الخميس في حفل تدشين الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، على ضرورة تضافر كافة الجهود؛ لتحقيق مزيد من التعاون من أجل "أفريقيا سالمة" بعيدة عن العنف والاضطرابات.

وأوضح أن الرياضة كانت ومازالت مصدر تعاون هام جدا بين شعوب القارة الأفريقية، وذلك لدورها الكبير في نشر أجواء من المتعة والسعادة والتسامح بين الجميع، كما أنها تنشئ أفرادا ناجحين في حياتهم.

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وتستمر منافسات الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتى الثامن عشر من مارس الحالي

ويأتي هذا الأولمبياد، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.