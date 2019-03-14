أخبار مصر | "أبو شقة": شباب المنتدى العربي الإفريقي "قادة المستقبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة": شباب المنتدى العربي الإفريقي "قادة المستقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن استقبال مصر لمنتدى الشباب العربي الإفريقي في أسوان خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ مارس الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له دلالة واضحة على ثقة العالم في مصر، وأنها استعادت دورها الإقليمي وتقدم رسالتها بالسلام والمحبة إلى العالم

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشباب الوفدي يشارك في المنتدى من منطلق أن الشباب المصري يحظى باهتمام متميز من الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشباب المشارك في هذا المنتدى هم قادة المستقبل في بلادهم، مؤكدا أن وجود هذا الكم من شباب العالم في مدينة أسوان التي هي جسر العبور لإفريقيا يؤكد أن دور مصر التاريخي والحالي دورا مقبولا في إفريقيا؛ لأنه لم يكن لها دورا استعماريا بل كان دورا تحرريا.

وأضاف " أبو شقة" أن مصر تسعى للتفاعل والتعاون في محيطها العربي والإفريقي من خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي، حيث قدمت حزمة مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة وبرامج التدريب القضائي وبناء القدرات الأمنية لمواجهة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام من خلال التكامل والتعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة.