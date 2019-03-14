أخبار مصر | الإنتاج الحربي تعلن عن تخفيضات بمناسبة "عيد الأم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي تعلن عن تخفيضات بمناسبة "عيد الأم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات لجميع منتجات الوزارة وقطاعاتها المختلفة في الفترة ما بين ١٣ - ٢٩ مارس ٢٠١٩ المقبل بضمان وأسعار منافسة للسوق في جميع الفروع والمعارض الخاصة بالوزارة، مع الالتزام بخدمة ما بعد البيع وضمان الجودة العالمية وخدمة الصيانة.

جاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء الدكتور محمد العصار، حيث خصصت وزارة الإنتاج الحربي خطا ساخنا للمزيد من المعلومات والاستفسارات ١٩٨٢٧.

"الانتاج الحربي" يبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية

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