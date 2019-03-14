أخبار مصر | الإنتاج الحربي تعلن عن تخفيضات بمناسبة "عيد الأم"

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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات لجميع منتجات الوزارة وقطاعاتها المختلفة في الفترة ما بين ١٣ - ٢٩ مارس ٢٠١٩ المقبل بضمان وأسعار منافسة للسوق في جميع الفروع والمعارض الخاصة بالوزارة، مع الالتزام بخدمة ما بعد البيع وضمان الجودة العالمية وخدمة الصيانة.
جاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء الدكتور محمد العصار، حيث خصصت وزارة الإنتاج الحربي خطا ساخنا للمزيد من المعلومات والاستفسارات ١٩٨٢٧.
"الانتاج الحربي" يبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية
بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع حسين علي مويني وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية والمدنية.
وأضاف محمد سعيد العصار، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، كما تم استعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التي تقوم بتصنيعها وتم التأكيد على رغبة وزارة الإنتاج الحربي بزيادة آفاق التعاون مع وزارة الدفاع والشركات التنزانية.
من جانبه، قال وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، إنه مشيداً بدور مصر في التعاون مع الدول الأفريقية خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يشجع على الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربي في تطوير الشركات بتنزانيا.
كما تم خلال الاتفاق أثناء اللقاء على تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.