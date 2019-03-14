أخبار مصر | أمل جمال: على شباب الأزهر أن يفخروا بانتمائهم لهذه المؤسسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمل جمال: على شباب الأزهر أن يفخروا بانتمائهم لهذه المؤسسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتور أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة، وتنظيم جامعة الأزهر للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية حدث مهم في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تشارك 27 دولة في هذا الحدث البارز على أرض مصر.

وعبرت الدكتورة أمل جمال، في كلمة ألقتها نيابة عن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، مساء اليوم الخميس، عن فخرها وسعادتها بحضور تدشين فعاليات الأولمبياد، مضيفة: «يجب على شباب الأزهر أن يفخروا بشدة لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة، التي نفخر جميعا بوجودها على أرض مصر، كما نفتخر بمصرنا الحبيبة، وبانتمائنا لقارة أفريقيا».

ويُعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.