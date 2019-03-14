أخبار مصر | "أمهات مصر" تطالب بالإبلاغ عن متعاطي المخدرات من سائقي المدارس

ناشدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي سائق من سائقي الحافلات المدرسية يشتبه في تعاطيه المخدرات، وذلك حفاظا علي أرواح أبنائنا الطلاب.

وطالبت عبير، في تصريحات صحفية، ضرورة الكشف عن متعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، وذلك علي جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع مدارس الجمهورية.

وقالت عبير، إن السائق الذي يتعاطي المخدرات يمثل خطر كبير علي أبنائنا الطلاب، ويؤدي إلي حوادث التي تعرض حياتهم للخطر والوفاة، مثلما حدث في بعض المدارس منذ عامين وثلاثة.