أخبار مصر | أول متحدٍ للإعاقة يعمل بالقوات المسلحة يروي قصة التحاقه بالمؤسسة العسكرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول متحدٍ للإعاقة يعمل بالقوات المسلحة يروي قصة التحاقه بالمؤسسة العسكرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد رأفت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية للقوات المسلحة، ومن ذوي الإعاقة، خلال استضافته بندوة نقاشية بمقر جريدة الخليج 365، إن عمله بالقوات المسلحة جاء بمحض الصدفة، فبعد رفض الجهات المختصة استخراج تصاريح له لقيادة سيارة مجهزة، قرر أن يسجل مقطع فيديو يطالب فيه بتعديل قانون استخراج رخص القيادة لذوي الاعاقة، وحصل ذلك المقطع علي ملايين المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ترحيبا كبيرا.

وتابع المهندس أحمد رأفت،: تواصل معي المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في اليوم التالي لنشر المقطع الخاص بي علي صفحات التواصل الاجتماعي وأخبروني أن الرئيس شاهد المقطع وسيحل المشكلة فورا، كما دعوني لحضور منتدي الشباب في الإسماعلية في ذلك الوقت، ففرحت كثيرا بتلك الدعوة وقررت السفر لحضور وقائع المنتدي لشكر الرئيس علي سرعة استجابته.

وأكمل مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية،: حضرت فاعليات اليوم الأول، وكنت أريد أن أكون مشاركا فعالا في المنتدي، ولكن لم تتح الفرصة لي لأكون علي المنصة ضمن الأشخاص المسئولين عن إلقاء كلمات أو إدارة جلسات خاصة، وفي اليوم التالي حضرت فاعليات المنتدي وأشار إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه نحوي واستمع الي مطالبي بعناية كبيرة وكان برفقته الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، وطالبته أن أعمل في المؤسسة العسكرية لاخدم بلدي، في ظل استشهاد الضباط والجنود في سيناء في ذلك الوقت.

وأضاف،: سألني الرئيس هل تعمل فأجبته نعم ولكن لا يكفي أريد أن أقدم المزيد لبلدي والقوات المسلحة فسأل الرئيس وزير الدفاع عن إمكانية عملي فى القوات المسلحة، فأجابه سيادة الوزير نعم يمكن، وتحققت أمنيتي في العمل في مؤسسة وطنية يشهد لها الجميع بالكفاءة والعمل والتضحية وكانت أولي خطواتي لخدمة بلادي.