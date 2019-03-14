أخبار مصر | المصرية للاتصالات تتعاقد مع نقابة الصحفيين لتقديم العروض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصرية للاتصالات تتعاقد مع نقابة الصحفيين لتقديم العروض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الشركة المصرية للاتصالات WE ، على تقديم الدعم لنقابة الصحفيين؛ وذلك من خلال تقديم خصومات وعروض هائلة على خدماتها للصحفيين وعائلاتهم وذويهم، وذلك لخطوط التليفون المحمول وكذلك الباقة المجمعة والتي تضم الخط الأرضى والإنترنت المنزلى والخط المحمول.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بين عدد من قيادات الشركة مع محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين وخالد ميرى وكيل النقابة؛ حيث قام بجهود ملموسة بهذه الخدمات بهاء مباشر رئيس الشعبة البرلمانية بالنقابة.

ومن جانبه صرح محمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "فوق السن"، بأنه ستكون هناك علاقة قوية بين شركة WE وبين نقابة الصحفيين، والأمر ليس فقط تقديم خصومات هائلة على خدمات الشركة، وإنما ستكون شراكة في رعاية أنشطة النقابة ونادي الصحفيين، مؤكدًا أنه سيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق مع أول شهر إبريل المقبل بكل فروع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية وبموجب كارنيه النقابة.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

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وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.