وزيرة الصحة تبحث نقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية

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هالة زايد وزيرة الصحة
بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسيس، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية في الدول الإفريقية، وذلك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الإفريقية، في إطار ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي.
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة ستدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الإفريقية، من خلال تقديم الدعم الفني وتدريب الأطقم الطبية، إذ ستقدم مصر الدعم للدول الإفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصري لـ"فيروس سي".وأضاف أن اللقاء تناول وضع خطة لمساهمة مصر في
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة ستدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الإفريقية، من خلال تقديم الدعم الفني وتدريب الأطقم الطبية، إذ ستقدم مصر الدعم للدول الإفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصري لـ"فيروس سي".
وأضاف أن اللقاء تناول وضع خطة لمساهمة مصر في علاج "الملاريا" بعدد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن المنظمة ستتعاون مع مصر من خلال تحديد احتياجات الدول الإفريقية من خلال مكاتبها المنتشرة بهذه الدول، والوزيرة أكدت حرص مصر على تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية في الدول الإفريقية.
من جانبه، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، بالمبادرات الرئاسية الجارية في مصر للنهوض بالمنظومة الصحية، مؤكدا دعم مصر في توجهها نحو القارة الإفريقية، لخدمة المرضى هناك.
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