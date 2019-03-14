انت الان تتابع وزيرة الصحة تبحث نقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسيس، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية في الدول الإفريقية، وذلك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الإفريقية، في إطار ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة ستدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الإفريقية، من خلال تقديم الدعم الفني وتدريب الأطقم الطبية، إذ ستقدم مصر الدعم للدول الإفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصري لـ"فيروس سي".وأضاف أن اللقاء تناول وضع خطة لمساهمة مصر في

Advertisements