الرقابة الإدارية: ضبط مسئول في دمياط بتهمة الرشوة

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القبض على متهم - صورة تعبيرية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بميناء العين السخنة، يديره 3 من مأموري الحركة ومديرهم ومستخلص جمركي وصاحب شركة، لإخلالهم بواجبات وظائفهم من خلال تزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى 14,5مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.
كما نجحت الهيئة، في ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيله تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في فبراير، القبض على (إ. ن. ز)، مسؤولة الحسابات
كما نجحت الهيئة، في ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيله تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في فبراير، القبض على (إ. ن. ز)، مسؤولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص. ن. م)، مسؤول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما، إذ قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهما مبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة. (التفاصيل)
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