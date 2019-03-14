انت الان تتابع الرقابة الإدارية: ضبط مسئول في دمياط بتهمة الرشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القبض على متهم - صورة تعبيرية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بميناء العين السخنة، يديره 3 من مأموري الحركة ومديرهم ومستخلص جمركي وصاحب شركة، لإخلالهم بواجبات وظائفهم من خلال تزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى 14,5مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.

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كما نجحت الهيئة، في ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيله تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في فبراير، القبض على (إ. ن. ز)، مسؤولة الحسابات