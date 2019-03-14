شكرا لقرائتكم خبر عن «خلفان» يرد بقوة على داعية إماراتي طعن في «البخاري»: مفسّر أحلام ليس إلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، هجوماً عنيفاً على الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، معلناً تبرئته هو والإماراتيين منه، بعد تطاوله على «صحيح البخاري» والطعن فيه.

وقال "خلفان"، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر: «إن الأمة أجمعت على صحيح البخاري»، وتابع في إشارة إلى التقليل من شأن الداعية الأردني الأصل: إنه «مفسر أحلام شاطر».

وأضاف ضاحي خلفان مهاجماً الداعية وسيم يوسف: «فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء فإنه يعبر عن مستوى فهمه، أنا شخصيًا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم».

واعتبر خلفان، يوسف مغروراً، مضيفاً: «الغرور شين.. تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا فحافِظ على أمننا»، كما اعتبر يوسف يثير الرأي العام الديني، داعياً إياه إلى إدراك ذلك، محذراً بالقول: «وإلا نفهّمك أكثر».

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واستطرد نائب رئيس شرطة دبي في هجومه على وسيم يوسف بالقول: «كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور، أسأل الله أن يهديك، الغرور شين، تراك يا وسيم تكره الناس فينا لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا، إن كنت منا حافظ على أمننا».

واختتم خلفان تغريداته مخاطباً الداعية الإماراتي: «كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه، وتحدث الناس بهذا الحديث»، وأضاف: «إذا حدثت بحديث قاله البخاري عليك الاعتزال».

كان وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد ظهر في برنامج تليفزيوني قال فيه إنه لا يثق إلا بالقرآن ويشكك في كل الكتب حتى البخاري ومسلم.

كما عاود بالأمس طعنه وتطاوله على «صحيح البخاري»، بعد تصدر وسم #البخاري_خط_أحمر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية والإمارات.

وكان ناشطون دشنوا الوسم الذي تصدر تويتر في وقت قصير، دفاعا عن «صحيح البخاري» ـ أصح كتاب بعد القرآن الكريم ـ ردا على تطاول الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، عليه ووصفها إياه بالكتاب المتخلف.

وفي هجوم على الوسم، خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه.