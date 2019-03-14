شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: تعيين 181 ألف شاب هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب، وما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، في إطار الإعلان عن الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدولة تضع الشباب كأولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية التي يمكن الاستناد إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من الدول الشابة، إذ يُشكل الشباب من 15 لـ40 عاماً 41% من عدد السكان، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بدمجهم في تطوير منظومة التخطيط، والدور الحيوى الذي لعبوه في صياغة وتحديث رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أنها اعتمدت على رصد مؤشرات التنمية المستدامة الموجهة للشباب للقضاء على الفقر، إذ استفاد 211 ألف شاب من قروض بـ2646 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توفير 46 ألف يومية عمل من خلال العقود الجديدة و30 ألف يومية عمل في مشروعات البنية الأساسية، كما يوجد 323 منفذا جديدا مضافا من مشروع جمعيتى لزيادة السلع المعروضة، و646 فرصة عمل للشباب ضمن مشروع جمعيتى، كما تم توجيه 208 ملايين جنيه لمشروع إحياء البتلو استفاد منها 1586 شابا، وهناك حوالى 7.6 مليون طالب مستفيد من برامج التغذية في المدارس.

ورصد التقرير توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، وتوفير 22 فرصة تدريب للشباب بواسطة العلماء المصريين بالخارج، وتوفير 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مشروعات البنية الأساسية للاتصالات، وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل، واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، وتعيين 1466 إماما وخطيبا و852 موظفا جديدا بوزارة الأوقاف.