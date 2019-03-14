شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الرئيس يتابع تطورات المباني الجامعية تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطلب تقارير مصورة عن تطوارات الإنشاءات والمباني الجامعية تحت الإنشاء، لمتابعة سير العمل بها.

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وقال وزير التعليم العالي موجهًا حديثه للدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على هامش تفقد سير العمل بالكلية التكنولوجية ببني سويف، خلال افتتاحه عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة ببني سويف، الخميس، «تابعوا سير الإنشاءات الجديدة بأنفسكم، ولازم تتأكدوا من حسن سير الأعمال الإنشائية، الرئيس بيطلب تقريرا مصورا كل أسبوعين عن حالة المباني والمنشآت الجامعية تحت الإنشاء».

وافتتح الوزير يرافقه المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عددا من المنشآت الجديدة داخل جامعة بني سويف بعد تطويرها ورفع كفاءتها داخل المجمع الكبير ومجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، والمقر الرئيسي للجامعة بغرب النيل.

واستقبل طلاب كلية رياض الأطفال الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة بالطبل والمزمار وقاموا بإلقاء البالونات الملونة من أعلى المبنى، كما شارك الوزير ومحافظ بني سويف الطلاب في أداء تحية العلم والنشيد الوطني.