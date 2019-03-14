شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» للأئمة: خطبة الجمعة 15 دقيقة.. والالتزام بمضمون الخطبة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، اجتماعًا بأئمة إدارة المنتزه، الخميس، بحضور الشيخ عبدالسلام رزق، مدير الإدارة، لاستعراض الخطة الدعوية والتأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأكد «خشبة» -بحسب بيان- ضرورة الالتزام بكل ما تقرره الوزارة بشأن خطبة الجمعة من الموضوع المحدد للالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15-20 دقيقة على الأكثر للخطبتين الأولى والثانية، مع العلم أن صلاة الجمعة هي قصر على الخطبة والصلاة فقط، ولا يسمح بإعطاء أي دروس عقب الصلاة على الإطلاق إلا بتصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني، مع التشديد والتأكيد على أداء سائر الدروس المقررة للإمام خلال أيام الأسبوع في وقتها.

وأكد وكيل الوزارة أن الإسكندرية تشهد حراكاً دعوياً غير مسبوق مطالباً الائمة ببذل مزيد من الجهد في نشر صحيح الدين بالحكمة والموعظة الحسنة والتصدي بحزم للأفكار المتطرفة وعدم ترك المحراب أو المنبر لغير المرخص له من قبل الأوقاف متمنياً التوفيق للجميع.