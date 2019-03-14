شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو لإطفاء الأنوار 30 مارس لإنقاذ المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت وزارة البيئة الدعوة للمواطنين والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة لإطفاء الأنوار لمدة ساعة كاملة يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ضمن مبادرة ساعة الأرض والتي تعد أكبر حدث بيئي عالمي. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان، الخميس، إن ساعة الأرض هي حدثٌ عالمي سَنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 في توقيت الدولة المحلي في أحد أيام السبت بشهر مارس، لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، لافتة إلى أن مدينة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في 2007، ومنذ ذلك الحين، نما هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.

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