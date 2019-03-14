شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض للمنتجات السيناوية بمركز شباب قاطيه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور فرج الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، يرافقه الدكتور عبدالكريم الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، معرض المنتجات السيناوية، والذي تنظمه إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأكد الدكتور سليمان شميط، مدير عام إدارة بئر العبد التعليمية، في بيان، الخميس، أن المعرض أقيم بمركز شباب قاطيه بقرية قاطيه في مركز بئر العبد، معلنًا مشاركة طلبة مدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة في المعرض.

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وذكر «شميط» أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز وكيروشيه ومفروشات ومجسمات هندسية، فضلا عن المنتجات الغذائية والمخللات وزيت الزيتون.

وأشار إلى أن المعرض أقيم تحت رعاية كل من المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور سليمان شميط، مدير عام إدارة بئر العبد التعليمية، ومنصور حسين، مدير عام مدارس التعليم المجتمعي بشمال سيناء، ولفيف من القيادات التربوية ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية ببئر العبد.