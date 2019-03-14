شكرا لقرائتكم خبر عن «صاعقة» وزي فرعوني وأوبريت «قالوا إيه».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بيوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الخميس، احتفالية بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات بيوم الشهيد وذلك من خلال عقد مؤتمر تربوي من إعداد وتنظيم الإدارة العامة للشؤون التنفيذية حيث شمل استعراض مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل (حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C، مبادرة نور حياة، حملة الكشف المبكر عن الإصابة بأمراض السمنة والتقزم والأنيميا) بأفلام تسجيلية أُعدت خصيصا لأهداف المؤتمر.

وبحسب بيان، شمل المؤتمر الاحتفال بيوم الشهيد اعتزازا وفخرا بما قدمه شهداؤنا لوطنهم، حيث بدأت المراسم بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وكلمات كبار الزوار، وقدّم الكورال فقرات فنية وغنائية وطنية متميزة ومنها ( أحلف بسماها، بالأحضان يابلدنا، فيها حاجة حلوة، اللي بنى مصر، عمار يا إسكندرية ) كما شملت العروض فن الإلقاء الشعري ومسرحية (زمن الأبطال ) والتي حكت تاريخ مصر القديم وبطولاتها.

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كما قدم طالبات التعليم الفني عرضا عسكريا للصاعقة المصرية وأوبريت ( قالوا إيه )، شارك في المؤتمر كوكبة من القيادات العسكرية والشعبية والتنفيذية والإعلامية، وشارك في الحفل العقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافطة والنائب صلاح عيسى والنائب حسن خيرالله والنائب عبدالفتاح محمد ومحمد معوض المستشار الإعلامي للمحافظ ويوسف الديب مدير عام شرق الإسكندرية وعبدالعاطي التمساح مدير عام إدارة الجمرك. وقال مصطفى العجمي وكيل الوزارة في كلمته أن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لبناء الشخصية المصرية لتنشئة جيل محب لوطنه وقادر على حمل رايته في المستقبل القريب، كما أشار إلى أن يوم الشهيد لا يُعد يومًا واحدًا بل يستحق الاحتفاء به كل يوم لما قدمه وبذله من تضحية.

وفي سياق متصل طلب محمد معوض المستشار الإعلامي للدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية من الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وأكد أن الإعلام التربوي يقع على كاهله دور كبير في إنارة العقول للنشء وتوعيتهم بمقدرات الوطن ودور كل مواطن وحق وطنه عليه من خلال برنامج الإذاعة المدرسية ومجلات الحائط، كما أشار إلى أهمية دور المكتبة وما تحويه من كنوز للمعلومات والمعرفة مؤكدا أن القراءة هي المصباح الذي ينير العقول ويقوي الأفهام.