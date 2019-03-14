شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تناقش مع رئيس «الصحة العالمية» نقل خبرات مصر لدول أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبريسيس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية في الدول الأفريقية، وذلك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان، أن اللقاء تناول تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج فيروس«سي» والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الأفريقية، يأتي ذلك في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن المنظمة ستقوم بدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الأفريقية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الأطقم الطبية، حيث ستقدم مصر الدعم للدول الأفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصري لفيروس «سي».

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضاً وضع خطة لمساهمة مصر في علاج «الملاريا» بعدد من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن «المنظمة» ستتعاون مع مصر من خلال تحديد احتياجات الدول الأفريقية من خلال مكاتبها المنتشرة بهذه الدول، موضحاً أن الوزيرة أكدت حرص مصر على تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية في الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية أشاد بالمبادرات الرئاسية الجارية في مصر للنهوض بالمنظومة الصحية، مؤكدًا دعم «المنظمة» لمصر في توجهها نحو القارة الأفريقية، لخدمة المرضى هناك.