شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بزيادة مراكز حملة 100 مليون صحة لتقليص الزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالمركز الطبي الغربي، حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم التي تتضمن التكدس والزحام بالمركز وفتح مراكز بديلة لتخفيف الضغط.

وأكد المحافظ أنه وجه مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالتنسيق مع مديرية الصحة لزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية للحالات الإيجابية والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبي خلال الحملة، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين، حيث تنتهى نهاية إبريل المقبل للوصول إلى مجتمع صحى وسليم.

Advertisements

كما وجه المحافظ باستغلال المباني الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحي لعلاج المواطنين، بالإضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين.

وأعلن المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات على مليون و45 ألف مواطن، بنسبة 142% من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من كبرى المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.

يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفًا و560 مواطنًا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.

محافظ المنيا وسط المواطنين بمبادرة «100 مليون صحة»

محافظ المنيا وسط المواطنين بمبادرة «100 مليون صحة»