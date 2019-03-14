شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية تنظم ورشة تعريفية برؤية مصر 2030 بالتعاون مع «التخطيط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة في إطار حرص الجامعة على دعم الدولة في خططها لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وبالتعاون الثنائي مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ورشة عمل «بعنوان استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».

وقالت الدكتورة نهى البسيوني، رئيس قسم التسويق بالكلية، والمنظمة لفعاليات أعمال اللقاءات، إن الجامعة استقبلت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة التي قامت بتعريف الحضور بدور وزارة التخطيط في عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وأسباب تحديثها التي جاءت لتتواكب مع التغيرات التي طرأت على الأقتصاد المصري بعد تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ولضمان توافق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 في ظل استعادة مصر لريادتها بالدول الأفريقية.

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وأشارت الدكتورة هويدا إلى أن الوزارة حرصت خلال تحديث الاستراتيجية على أن تكون قابلة للتنفيذ، منوهة بأن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات: تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، بناء القدرات.

واختتمت فعاليات أعمال ورشة العمل بالتوصية على ضرورة خلق فرص لتواصل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى مع وزارة التخطيط وصانعى القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصر من المنظور البيئي والاقتصادى والاجتماعى.

وشارك في فعاليات أعمال الورشة أ.د. إيهاب كامل أبوالخير، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلاب، وأ.د. إيهاب ياسين، نائب عميد الكلية للشؤون الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة تدريس بالكلية.