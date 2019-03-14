شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الشعبي من القليوبية: نقف بجانب الشعب في التصدي للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، في الندوة التثقيفية السابعة التي تنظمها كل من قيادة الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وقال المحافظ إن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بالرموز الوطنية وكشف أبعاد التحديات والمؤامرات التي تحاك بالوطن وبيان خطورة الإرهاب ودور القوات المسلحة في التصدى له والتعريف بالتضحيات التي سطرها الشهداء وتقديم أرواحهم فداء للوطن من أجل أن نعيش بسلام واستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة لغد أفضل لأجيالنا المقبلة.

حضر الندوة اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والعقيد أيمن كمونة، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من قوات الجيش والشرطة وعدد من أسر الشهداء.

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بدأت الندوة فعالياتها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء الجيش والشرطة والشهداء العُزّل الأبرياء الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن استضافة المحافظة للندوة التثقيفية السابعة للقوات المسلحة تأتى في إطار حرص المحافظة على نشر الوعى بين صفوف أبنائها الطلاب وتعريفهم بحجم ما يقدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والنهوض به.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بأرض الفيروز سيناء الغالية، مستعرضا فيلما وثائقيا عن طرق وآليات التصدى لتلك العمليات الغاشمة، مؤكدا خلال كلمته أن القوات المسلحة دائما ما تنحاز إلى إرادة الشعب وتقف جنبا إلى جنب معه في التصدى للمخاطر التي قد تواجه الوطن، مقدما تحية إعزاز وتقدير لأهالى الشهداء الذين علموا أبناءهم التضحية والانتماء والولاء لأرض الوطن لتحيا مصرنا الغالية.

وفى نهاية الاحتفال، تم تكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، كما قام المحافظ يشاركه قائد قوات الدفاع الشعبي ومدير أمن القليوبية بزراعة 3 شجرات بأسماء شهداء المحافظة عرفانا منهم بالدور البطولي الذي قدمه الشهداء ليظل اسمهم خالدا مع الزمن.