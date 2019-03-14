شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع أعمال المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة إلى مجموعة ألدرادو التي تعدُ من المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع «مدبولي» إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، الذي أشار إلى أن المجموعة تعمل على تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي 11.1 مليار جنيه مصري وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذا القطاع إلى 6.75 مليار جنيه مصري، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.

ثم انتقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى منطقة شركة السويس للتنمية الصناعية، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات، حيثُ قام بجولة في المنطقة للتعرف على مكوناتها، واستمع إلى شرح أشار إلى أنها تعدُ من المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل على تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة

جولة رئيس الوزراء بالعين السخنة