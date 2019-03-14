شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تطلق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذى تنظمه جامعة الأزهر، وتستمر منافسات الأولمبياد حتى 18 مارس الجارى.

ويُعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التى ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

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وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضى، المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر فى يوليو المقبل المؤتمر الدولى للتعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.

ومن ناحية أخرى بدأت لجان التحكيم فى مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التى تنظمها هيئة كبار العلماء، إجراء اختبارات المستوى الرابع للمسابقة، بعد الانتهاء من منافسات المستوى الخامس، والتى كشفت عن وجود مواهبَ متميزةٍ فى حفظ القرآن وتلاوته، حيث أظهر عدد من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام تمكنًا فى حفظ القرآن الكريم كاملًا بأرقام الآيات والصفحات، إضافة للأداء المتميز للفتيات فى حفظ القرآن وتفسيره.

ويشارك فى التصفيات الأولية للمسابقة، التى تنقسم إلى 5 مستويات، أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر، وسيتم منح جوائز مادية قيمة، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل فى كل مستوى، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين فى الاحتفال السنويى بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.