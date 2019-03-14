الأوقاف تبث خطبة الجمعة بـ12 لغة والإشارة والصوتية لذوى الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة قررت نشر خطبة الجمعة أسبوعيا مترجمة إلى 12 لغة، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف جمعة فى بيان له أنه سيتم نشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.

وأكدت الوزارة، أن بر الأم مطلب دينى وإنسانى تُعنى به البشرية جمعاء، وتقديرًا لمكانة الأم ودورها وبيان حقها وفضلها ننشر موضوع خطبة الجمعة غدًا وعنوانها "بر الأُم سبيل البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة" باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، واثنتى عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .



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