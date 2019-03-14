شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 100% نسبة نجاح الأئمة الدارسين بأكاديمية الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، نجاح جميع الأئمة الدارسين فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، وعددهم 91 إمامًا، بنسبة نحاج 100%.
وهنأ القطاع الدينى، الناجحين فى الاختبار الذى عقد لهم يوم 10 مارس الجارى، لافتًا إلى أن الشيخ محمد عبد العال محمد عبد العال الدومى، من أئمة مديرية أوقاف الجيزة حصل على المركز الأول، والشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن من أئمة مديرية أوقاف الجيزة على المركز الثانى، والشيخ رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد من أئمة مديرية أوقاف بنى سويف على المركز الثالث، والشيخ محمد سيد محمد إبراهيم من مديرية أوقاف قنا على المركز الثالث مكرر.
وأكد القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد اختبار الواعظات غدا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: 100% نسبة نجاح الأئمة الدارسين بأكاديمية الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.