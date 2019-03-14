شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك فى حفل تخرج 36 متدربًا من 21 دولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد عبد العاطى ،وزير الموارد المائية والرى، اليوم فعاليات الحفل الختامى لانتهاء الدورة التدريبية الثانية والتى نظمتها الوزارة ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه، معهد بحوث الصرف بقاعة وادى النيل تحت عنوان "مراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها "نظريًا وعمليًا" لعام 2019 .

وأكدت الوزارة فى بيان صحفى ، أن الدورة عقدت بالتعاون مع وزارة الخارجية ووكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية وشارك فيها 36 متدربًا من الكوادر الفنية المتخصصة فى مجال إدارة نوعية المياه على مستوى 21 دولة شقيقة من دول أفريقيا وذلك فى الفترة بين 3 إلى 14 مارس الجارى .

كما شارك فى الحفل كل من الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه والمستشار أحمد طايع، ممثل وكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفراء الدول الأفريقية وقيادات المركز القومى لبحوث المياه ومديرى المعاهد البحثية بالمركز القومى لبحوث المياه .

وساهمت الدورة فى تمكين المتدربين من المعرفة التامة بالجوانب العملية والنظرية لشبكات مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وأساليب عمل القياسات الحقلية وتجميع عينات نوعية المياه وكيفية تحليل بياناتها ومقارنتها بمعايير تقييم نوعية المياه وعلاقتها بالصحة العامة والبيئة وإمكانيات استخدامها، وسيتمكن المتدربين من ادارة الموارد المائية ومساعدة متخذى القرار فى بلدانهم.