شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. الأوقاف تعلن عن فرش 160 مسجدًا خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن خطتها لشهر مارس الجارى، مؤكدة قيامها بفرش 160 مسجد، خلال الشهر الحالى على النحو التالى:
1 المنوفية الشرقى بناحية السكرية شبين الكوم 350م
2 المنوفية السويدى – تلا 559م
3 المنوفية الكفراوى – كفر قرشوم – تلا 500 م
4 البحيرة كفرعسكر صفط ايتاى البارود 378م
5 البحيرة منشية المغازى كوم الفرج-أبو المطامير 115م
6 البحيرة الزهيرى القبلية -المحمودية 256م
7 البحيرة السلام قرية 7 -ادكو 371م
8 البحيرة الهدى افلاقة البلد دمنهور 145م
9 البحيرة العزبة البحرية القصبى كوم القناطر أبو حمص 240م
10 البحيرة ع نسيم الكبير الدلنجات 535م
11 البحيرة عباد الرحمن أبو خراش الرحمانية 177م
12 البحيرة التقوى أمليط ايتاى البارود 420م
13 البحيرة مسجد قرية خمارة ايتاى البارود 590 م
14 البحيرة مسجد كفر مساعد الكبير ايتاى البارود 276 م
15 البحيرة عباد الرحمن مطاوع قدح طريق حوش عيسى 180م
16 البحيرة التقوى أبو سعيفة الدلنجات 632م
17 البحيرة الرحمن القهوقية- المجد – الرحمانية 416م
18 البحيرة النور علقام –كوم حمادة 240م
19 البحيرة سيدى محمد مجاهد كفر مجاهد كوم حمادة 540م
20 البحيرة حى ابو السعود – دمنهور 280م
21 البحيرة الوهاب قرية النشو –ايتاى البارود 220م
22 البحيرة الشامى ( ساسون) عزب قابيل- دمنهور 510م
23 البحيرة أبو عوف القبلى كفر الواق حوش عيسى 205م
24 البحيرة كوم امبو الجديد- أبو المطامير 350م
25 البحيرة الروضة الكبير – منشية صيرة قومبانية أبو قير كفر الدوار 320م
26 البحيرة الرحمن القبلى –النقيدى كوم حمادة 217م
27 البحيرة ع سرنجا القومية – كفر الدوار 280م
28 البحيرة أنور عبده أبو هواش -أبو حمص 300م
29 البحيرة النور بالسلماوى –أبو حمص 400م
30 البحيرة نور الاسلام الجديد عزبة بدر- رشيد 325م
31 البحيرة ونس تبع افلاقة – دمنهور 240م
32 البحيرة ع شيفر – الريكو- حوش عيسى 235م
33 البحيرة على باشا سرى أبو مسعود الدلنجات 218م
34 البحيرة أبوبكر الصديق 1 غرب النوبارية 655م
35 اسيوط النور نجع الربيبات أبو كريم -ديروط 125م
36 اسيوط على بن أبى طالب دشلوط ديروط 85م
37 اسيوط المكايدة قرية جرف سرحان ديروط 210م
38 اسيوط الرضوان جزيرة العقب أبنوب 160م
39 اسيوط آل مبارك- العصارة – الفتح 275م
40 اسيوط محمود محمد مصطفى ع الهلايل بنى هلال القوصية 200م
41 اسيوط البلادوة العقال البحرى البدارى 100م
42 اسيوط عمرو بن العاص ع توفيق بنى رافع منفلوط 200م
43 اسيوط الرضا والنور الغنايم شرق الغنايم 100م
44 اسيوط السلام المعابدة – أبنوب 245م
45 المنيا صميدة محمد صميدة ع عبد القادر صفط الغربية- المنيا 480م
46 المنيا المرحوم محمد فتحى الصليبة شوشة 220م
47 المنيا الفتح الاسلامى –ادمو – المنيا 460م
48 المنيا الشيخ تاج الدين – الأشمونين- ملوى 322م
49 المنيا القبلى نزلة العرين القبلى -ورورة 460م
50 المنيا الغربى سلاقوس- العدوة 302م
51 المنيا السعادنة –زهرة -المنيا 100م
52 المنيا عمار علاق طوخ الخيل المنيا 440م
53 المنيا المحمدى نزلة ثابت مطاى 220م
54 المنيا النور ع بشرى اطسا سمالوط 255م
55 المنيا التقوى-الميمون منشية الشريعى -سمالوط 140م
56 المنيا الشهيد قرية صفانية مركز العدوة 514م
57 المنيا الموقف صندفا- بنى مزار 540م
58 المنيا الشيخ جميعة بالمسيد – العدوة 400م
59 كفر الشيخ ع سلطان – فرامون – دسوق 480م
60 كفر الشيخ الرحمة 63 الجدية- الحامول 220م
61 كفر الشيخ الكبير –الناصرية – الرياض 460م
62 كفر الشيخ الرحمن العتارسة- بلطيم 322م
63 كفر الشيخ أنس بن مالك-ع أبو خليفة -البشاير 460م
64 كفر الشيخ العيادية الطيبة – الحامول 302م
65 كفر الشيخ النور القديم 2 –الطرفاية- الحامول 100م
66 كفر الشيخ التقوى قرية السالمية -فوة 440م
67 كفر الشيخ الرحمة أبو الدهب- الحامول 220م
68 كفر الشيخ عبيدى الشخلوبة سيدى سالم 255م
69 الاقصر أسامة البكرى – البياضية 190م
70 الاقصر الزهراء المعلا 355م
71 الاقصر نجع خميس العديسات – الطود 255م
72 الاقصر الأربعين نجع الطويل – الكرنك 250م
73 الاقصر الرحمة الأقالتة- القرنة 120م
74 الاقصر أل البيت – المحاميد 300م
75 الجيزة البركييات أثريس منشأة القناطر 600م
76 الجيزة عباد الرحمن العزبة الجديدة – الحاجر- منشأة القناطر 300م
77 الجيزة الفردوس المنوات البدرشين 300م
78 الجيزة الرحمن (أحمد حرب) قرية العزيزية البدرشين 250م
79 الجيزة الروضة الشريفة- قرية السعودية-العياط 240م
80 الغربية عزبة أبو النصر –قرية سامول – المحلة 450 م
81 الغربية العجمى –شبرا بلولة -قطور 700م
82 الغربية الحاجة لبيبة حماد كفور بلشاى كفر الزيات 700م
83 الغربية أبو السعود محلة منوف-طنطا 800م
84 الغربية عبد المنعم رياض محلة منوف طنطا 600م
85 الغربية البحرى أكوة الحصة كفر الزيات 420م
86 الغربية الإيمان ع البيطان العامرية- المحلة 320م
87 الغربية التوحيد صفط تراب المحلة 470م
88 الغربية الجبالى كوم مهنا – كفر الزيات 1050م
89 قنا التقوى الساحل- نجع حمادى 100م
90 قنا على السيد بالعبابدة قنا 1320
91 قنا العتيق – دنفيق 600م
92 أسوان الأنوار المحمدية حاجر أبو خليفة -ادفو 125م
93 أسوان الهدايا أم شلباية الرديسية -ادفو 275م
94 أسوان الرشايدة – كوم امبو 300م
95 أسوان بحر السيل الريفى – 300م
96 أسوان سيدى أبو الحسن الشاذلى- الناصرية 90م
97 الفيوم الرحمن ترسا بجوار نقطة الشرطة 150م
98 الفيوم عبد العزيز الجزار قرية قصر الجبالى – يوسف الصديق 500م
99 الفيوم الهدى الإسلامى – الصوفى- بندر الفيوم 250م
100 الفيوم الإيمان –بندر طامية 500م
101 الفيوم نوارة قرية نوارة -اطسا 450م
102 الفيوم عزبة فرج سالم- العلوية – ابشواى 150م
103 الفيوم الشيخ يوسف – العجمين- ابشوى 850م
104 بنى سويف السلام صفط الشرقية- الواسطى 255م
105 بنى سويف الرحمن ع اسلام اهناسيا الخضراء 150م
106 بنى سويف العمدة منشأة الأمراء اهناسيا 320م
107 بنى سويف الهدى الشيخ سليمان الفنت الفشن 100م
108 بنى سويف الرحمن ع على زيدان الحمام ناصر 600م
109 بنى سويف الرحمن ع الجويقدار الفنت الفشن 250م
110 بنى سويف التقوى ع أبو المكارم- اهناسيا 270م
111 بنى سويف نور الاسلام كوم الصعيد – ببا 170م
112 بنى سويف الكبير الغربى قرية الحرجة مركز ناصر 300م
113 بنى سويف زين العابدين القاضى قرية الميمون – الواسطى 221م
114 بنى سويف الشيخ امام قرية السعادنة – بنى سويف 360م
115 سوهاج الشيخ طه- طهطا 450م
116 سوهاج الرحمن البلابيش الشيخ امبادر دار السلام 300م
117 سوهاج قباء حى مبارك -المنشاة 150م
118 سوهاج عمرو بن العاص الحلافى الشرقية –أوقاف بنى حميل 144م
119 سوهاج أل عبد الرازق – قرية حاجر مشطا -طهطا 150م
120 سوهاج الهيكل نجع فرج أحمد –الشورانية-المراغة 150م
121 سوهاج الرحمة نجع النجيلة قرية العوامر بحرى-جرجا 130م
122 سوهاج الشويخات أم دومة – طما 420م
123 سوهاج مسجد التقوى سفلاق- ساقلته 350 م2
124 سوهاج مسجد عبد الحليم جاد مركز سوهاج 750م
125 الإسماعيلية التل الصغير – التل الكبير 700م
126 الإسماعيلية التوحيد –أبو خليفة –القنطرة غرب 176م
127 الإسماعيلية سعد بن أبى وقاص -أبو صوير 391م
128 القليوبية الغربى – شلقان – القناطر الخيرية 400م
129 القليوبية سليمان زايد – عرب اسماعيل جزيرة بلى- بنها 360م
130 القليوبية ال شعلان – مجول – بنها 250 م
131 الشرقية الفتح –السيد أفندى – الحسينية 230م
132 الشرقية أولاد يوسف – ميت العز – فاقوس 90م
133 الشرقية المحطة الزنكلون-الزقازيق 508م
134 الشرقية أبو بر بناحية الحبش- الابراهيمية 185
135 الشرقية الفتح ع النوايلة- السطوحية- القنايات 210م
136 الشرقية التهامى بنى عامر-الزقازيق 80م
137 الشرقية الرحمة قرية منزل حيان – ههيا 525م
138 الشرقية الجد قرية الأسدية –أبو حماد 680م
139 الشرقية النور قراجة- كفر جراجة 280م
140 الشرقية التوحيد ع الإصلاح –أبو كبير 280م
141 الدقهلية السلام التمد الحجر- السنبلاوين 350م
142 الدقهلية القديم أبستو -نبروة 950م
143 الدقهلية الرحمة قرية قريقرة السنبلاوين 500م
144 الدقهلية ع عيسوى ميت على – المنصورة 600م
145 الدقهلية الرحمن أرض جمعية العدالة قرية قلبشو-بلقاس 200م
146 الدقهلية البركات قرية كوم الدربى – المنصورة 880م
147 الدقهلية النوايرة -أجا 1000م
148 الدقهلية مسجد قرية 33 الحفير الكبير – شهاب الدين 396م
149 الدقهلية الشركة (1) الكبير مركز دكرنس 550م
150 الدقهلية مسجد جزيرة الخير – بلقاس 400م
151 الدقهلية القائد احمد اسماعيل ميت الفرماوى ميت غمر 400
152 الإسكندرية التوحيد العامرية 225م
153 الإسكندرية خطاب أمام مركز الشباب الأنفوشى-الجمرك 470م
154 الإسكندرية التقوى الجزيرة الخضراء 450م
155 الإسكندرية الرضوان – العامرية 280م
156 الإسكندرية الزياتين – المنتزة 350م
157 الإسكندرية كردون- المنتزة 650م
158 الإسكندرية أبو بكر الصديق- المنتزة 250م
159 الإسكندرية الطاعة الخيرية- المنتزة 190م
160 القاهرة مسجد السلام حلوان 500م
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