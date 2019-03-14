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بالأسماء .. الأوقاف تعلن عن فرش 160 مسجدًا خلال شهر مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن خطتها لشهر مارس الجارى، مؤكدة قيامها بفرش 160 مسجد، خلال الشهر الحالى على النحو التالى:

1 المنوفية الشرقى بناحية السكرية شبين الكوم 350م

2 المنوفية السويدى – تلا 559م

3 المنوفية الكفراوى – كفر قرشوم – تلا 500 م

4 البحيرة كفرعسكر صفط ايتاى البارود 378م

5 البحيرة منشية المغازى كوم الفرج-أبو المطامير 115م

6 البحيرة الزهيرى القبلية -المحمودية 256م

7 البحيرة السلام قرية 7 -ادكو 371م

8 البحيرة الهدى افلاقة البلد دمنهور 145م

9 البحيرة العزبة البحرية القصبى كوم القناطر أبو حمص 240م

10 البحيرة ع نسيم الكبير الدلنجات 535م

11 البحيرة عباد الرحمن أبو خراش الرحمانية 177م

12 البحيرة التقوى أمليط ايتاى البارود 420م

13 البحيرة مسجد قرية خمارة ايتاى البارود 590 م

14 البحيرة مسجد كفر مساعد الكبير ايتاى البارود 276 م

15 البحيرة عباد الرحمن مطاوع قدح طريق حوش عيسى 180م

16 البحيرة التقوى أبو سعيفة الدلنجات 632م

17 البحيرة الرحمن القهوقية- المجد – الرحمانية 416م

18 البحيرة النور علقام –كوم حمادة 240م

19 البحيرة سيدى محمد مجاهد كفر مجاهد كوم حمادة 540م

20 البحيرة حى ابو السعود – دمنهور 280م

21 البحيرة الوهاب قرية النشو –ايتاى البارود 220م

22 البحيرة الشامى ( ساسون) عزب قابيل- دمنهور 510م

23 البحيرة أبو عوف القبلى كفر الواق حوش عيسى 205م

24 البحيرة كوم امبو الجديد- أبو المطامير 350م

25 البحيرة الروضة الكبير – منشية صيرة قومبانية أبو قير كفر الدوار 320م

26 البحيرة الرحمن القبلى –النقيدى كوم حمادة 217م

27 البحيرة ع سرنجا القومية – كفر الدوار 280م

28 البحيرة أنور عبده أبو هواش -أبو حمص 300م

29 البحيرة النور بالسلماوى –أبو حمص 400م

30 البحيرة نور الاسلام الجديد عزبة بدر- رشيد 325م

31 البحيرة ونس تبع افلاقة – دمنهور 240م

32 البحيرة ع شيفر – الريكو- حوش عيسى 235م

33 البحيرة على باشا سرى أبو مسعود الدلنجات 218م

34 البحيرة أبوبكر الصديق 1 غرب النوبارية 655م

35 اسيوط النور نجع الربيبات أبو كريم -ديروط 125م

36 اسيوط على بن أبى طالب دشلوط ديروط 85م

37 اسيوط المكايدة قرية جرف سرحان ديروط 210م

38 اسيوط الرضوان جزيرة العقب أبنوب 160م

39 اسيوط آل مبارك- العصارة – الفتح 275م

40 اسيوط محمود محمد مصطفى ع الهلايل بنى هلال القوصية 200م

41 اسيوط البلادوة العقال البحرى البدارى 100م

42 اسيوط عمرو بن العاص ع توفيق بنى رافع منفلوط 200م

43 اسيوط الرضا والنور الغنايم شرق الغنايم 100م

44 اسيوط السلام المعابدة – أبنوب 245م

45 المنيا صميدة محمد صميدة ع عبد القادر صفط الغربية- المنيا 480م

46 المنيا المرحوم محمد فتحى الصليبة شوشة 220م

47 المنيا الفتح الاسلامى –ادمو – المنيا 460م

48 المنيا الشيخ تاج الدين – الأشمونين- ملوى 322م

49 المنيا القبلى نزلة العرين القبلى -ورورة 460م

50 المنيا الغربى سلاقوس- العدوة 302م

51 المنيا السعادنة –زهرة -المنيا 100م

52 المنيا عمار علاق طوخ الخيل المنيا 440م

53 المنيا المحمدى نزلة ثابت مطاى 220م

54 المنيا النور ع بشرى اطسا سمالوط 255م

55 المنيا التقوى-الميمون منشية الشريعى -سمالوط 140م

56 المنيا الشهيد قرية صفانية مركز العدوة 514م

57 المنيا الموقف صندفا- بنى مزار 540م

58 المنيا الشيخ جميعة بالمسيد – العدوة 400م

59 كفر الشيخ ع سلطان – فرامون – دسوق 480م

60 كفر الشيخ الرحمة 63 الجدية- الحامول 220م

61 كفر الشيخ الكبير –الناصرية – الرياض 460م

62 كفر الشيخ الرحمن العتارسة- بلطيم 322م

63 كفر الشيخ أنس بن مالك-ع أبو خليفة -البشاير 460م

64 كفر الشيخ العيادية الطيبة – الحامول 302م

65 كفر الشيخ النور القديم 2 –الطرفاية- الحامول 100م

66 كفر الشيخ التقوى قرية السالمية -فوة 440م

67 كفر الشيخ الرحمة أبو الدهب- الحامول 220م

68 كفر الشيخ عبيدى الشخلوبة سيدى سالم 255م

69 الاقصر أسامة البكرى – البياضية 190م

70 الاقصر الزهراء المعلا 355م

71 الاقصر نجع خميس العديسات – الطود 255م

72 الاقصر الأربعين نجع الطويل – الكرنك 250م

73 الاقصر الرحمة الأقالتة- القرنة 120م

74 الاقصر أل البيت – المحاميد 300م

75 الجيزة البركييات أثريس منشأة القناطر 600م

76 الجيزة عباد الرحمن العزبة الجديدة – الحاجر- منشأة القناطر 300م

77 الجيزة الفردوس المنوات البدرشين 300م

78 الجيزة الرحمن (أحمد حرب) قرية العزيزية البدرشين 250م

79 الجيزة الروضة الشريفة- قرية -العياط 240م

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80 الغربية عزبة أبو النصر –قرية سامول – المحلة 450 م

81 الغربية العجمى –شبرا بلولة -قطور 700م

82 الغربية الحاجة لبيبة حماد كفور بلشاى كفر الزيات 700م

83 الغربية أبو السعود محلة منوف-طنطا 800م

84 الغربية عبد المنعم رياض محلة منوف طنطا 600م

85 الغربية البحرى أكوة الحصة كفر الزيات 420م

86 الغربية الإيمان ع البيطان العامرية- المحلة 320م

87 الغربية التوحيد صفط تراب المحلة 470م

88 الغربية الجبالى كوم مهنا – كفر الزيات 1050م

89 قنا التقوى الساحل- نجع حمادى 100م

90 قنا على السيد بالعبابدة قنا 1320

91 قنا العتيق – دنفيق 600م

92 أسوان الأنوار المحمدية حاجر أبو خليفة -ادفو 125م

93 أسوان الهدايا أم شلباية الرديسية -ادفو 275م

94 أسوان الرشايدة – كوم امبو 300م

95 أسوان بحر السيل الريفى – 300م

96 أسوان سيدى أبو الحسن الشاذلى- الناصرية 90م

97 الفيوم الرحمن ترسا بجوار نقطة الشرطة 150م

98 الفيوم عبد العزيز الجزار قرية قصر الجبالى – يوسف الصديق 500م

99 الفيوم الهدى الإسلامى – الصوفى- بندر الفيوم 250م

100 الفيوم الإيمان –بندر طامية 500م

101 الفيوم نوارة قرية نوارة -اطسا 450م

102 الفيوم عزبة فرج سالم- العلوية – ابشواى 150م

103 الفيوم الشيخ يوسف – العجمين- ابشوى 850م

104 بنى سويف السلام صفط الشرقية- الواسطى 255م

105 بنى سويف الرحمن ع اسلام اهناسيا الخضراء 150م

106 بنى سويف العمدة منشأة الأمراء اهناسيا 320م

107 بنى سويف الهدى الشيخ سليمان الفنت الفشن 100م

108 بنى سويف الرحمن ع على زيدان الحمام ناصر 600م

109 بنى سويف الرحمن ع الجويقدار الفنت الفشن 250م

110 بنى سويف التقوى ع أبو المكارم- اهناسيا 270م

111 بنى سويف نور الاسلام كوم الصعيد – ببا 170م

112 بنى سويف الكبير الغربى قرية الحرجة مركز ناصر 300م

113 بنى سويف زين العابدين القاضى قرية الميمون – الواسطى 221م

114 بنى سويف الشيخ امام قرية السعادنة – بنى سويف 360م

115 سوهاج الشيخ طه- طهطا 450م

116 سوهاج الرحمن البلابيش الشيخ امبادر دار السلام 300م

117 سوهاج قباء حى مبارك -المنشاة 150م

118 سوهاج عمرو بن العاص الحلافى الشرقية –أوقاف بنى حميل 144م

119 سوهاج أل عبد الرازق – قرية حاجر مشطا -طهطا 150م

120 سوهاج الهيكل نجع فرج أحمد –الشورانية-المراغة 150م

121 سوهاج الرحمة نجع النجيلة قرية العوامر بحرى-جرجا 130م

122 سوهاج الشويخات أم دومة – طما 420م

123 سوهاج مسجد التقوى سفلاق- ساقلته 350 م2

124 سوهاج مسجد عبد الحليم جاد مركز سوهاج 750م

125 الإسماعيلية التل الصغير – التل الكبير 700م

126 الإسماعيلية التوحيد –أبو خليفة –القنطرة غرب 176م

127 الإسماعيلية سعد بن أبى وقاص -أبو صوير 391م

128 القليوبية الغربى – شلقان – القناطر الخيرية 400م

129 القليوبية سليمان زايد – عرب اسماعيل جزيرة بلى- بنها 360م

130 القليوبية ال شعلان – مجول – بنها 250 م

131 الشرقية الفتح –السيد أفندى – الحسينية 230م

132 الشرقية أولاد يوسف – ميت العز – فاقوس 90م

133 الشرقية المحطة الزنكلون-الزقازيق 508م

134 الشرقية أبو بر بناحية الحبش- الابراهيمية 185

135 الشرقية الفتح ع النوايلة- السطوحية- القنايات 210م

136 الشرقية التهامى بنى عامر-الزقازيق 80م

137 الشرقية الرحمة قرية منزل حيان – ههيا 525م

138 الشرقية الجد قرية الأسدية –أبو حماد 680م

139 الشرقية النور قراجة- كفر جراجة 280م

140 الشرقية التوحيد ع الإصلاح –أبو كبير 280م

141 الدقهلية السلام التمد الحجر- السنبلاوين 350م

142 الدقهلية القديم أبستو -نبروة 950م

143 الدقهلية الرحمة قرية قريقرة السنبلاوين 500م

144 الدقهلية ع عيسوى ميت على – المنصورة 600م

145 الدقهلية الرحمن أرض جمعية العدالة قرية قلبشو-بلقاس 200م

146 الدقهلية البركات قرية كوم الدربى – المنصورة 880م

147 الدقهلية النوايرة -أجا 1000م

148 الدقهلية مسجد قرية 33 الحفير الكبير – شهاب الدين 396م

149 الدقهلية الشركة (1) الكبير مركز دكرنس 550م

150 الدقهلية مسجد جزيرة الخير – بلقاس 400م

151 الدقهلية القائد احمد اسماعيل ميت الفرماوى ميت غمر 400

152 الإسكندرية التوحيد العامرية 225م

153 الإسكندرية خطاب أمام مركز الشباب الأنفوشى-الجمرك 470م

154 الإسكندرية التقوى الجزيرة الخضراء 450م

155 الإسكندرية الرضوان – العامرية 280م

156 الإسكندرية الزياتين – المنتزة 350م

157 الإسكندرية كردون- المنتزة 650م

158 الإسكندرية أبو بكر الصديق- المنتزة 250م

159 الإسكندرية الطاعة الخيرية- المنتزة 190م

160 القاهرة مسجد السلام حلوان 500م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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