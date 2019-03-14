شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. الأوقاف تعلن عن فرش 160 مسجدًا خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن خطتها لشهر مارس الجارى، مؤكدة قيامها بفرش 160 مسجد، خلال الشهر الحالى على النحو التالى: 1 المنوفية الشرقى بناحية السكرية شبين الكوم 350م 2 المنوفية السويدى – تلا 559م 3 المنوفية الكفراوى – كفر قرشوم – تلا 500 م 4 البحيرة كفرعسكر صفط ايتاى البارود 378م 5 البحيرة منشية المغازى كوم الفرج-أبو المطامير 115م 6 البحيرة الزهيرى القبلية -المحمودية 256م 7 البحيرة السلام قرية 7 -ادكو 371م 8 البحيرة الهدى افلاقة البلد دمنهور 145م 9 البحيرة العزبة البحرية القصبى كوم القناطر أبو حمص 240م 10 البحيرة ع نسيم الكبير الدلنجات 535م 11 البحيرة عباد الرحمن أبو خراش الرحمانية 177م 12 البحيرة التقوى أمليط ايتاى البارود 420م 13 البحيرة مسجد قرية خمارة ايتاى البارود 590 م 14 البحيرة مسجد كفر مساعد الكبير ايتاى البارود 276 م 15 البحيرة عباد الرحمن مطاوع قدح طريق حوش عيسى 180م 16 البحيرة التقوى أبو سعيفة الدلنجات 632م 17 البحيرة الرحمن القهوقية- المجد – الرحمانية 416م 18 البحيرة النور علقام –كوم حمادة 240م 19 البحيرة سيدى محمد مجاهد كفر مجاهد كوم حمادة 540م 20 البحيرة حى ابو السعود – دمنهور 280م 21 البحيرة الوهاب قرية النشو –ايتاى البارود 220م 22 البحيرة الشامى ( ساسون) عزب قابيل- دمنهور 510م 23 البحيرة أبو عوف القبلى كفر الواق حوش عيسى 205م 24 البحيرة كوم امبو الجديد- أبو المطامير 350م 25 البحيرة الروضة الكبير – منشية صيرة قومبانية أبو قير كفر الدوار 320م 26 البحيرة الرحمن القبلى –النقيدى كوم حمادة 217م 27 البحيرة ع سرنجا القومية – كفر الدوار 280م 28 البحيرة أنور عبده أبو هواش -أبو حمص 300م 29 البحيرة النور بالسلماوى –أبو حمص 400م 30 البحيرة نور الاسلام الجديد عزبة بدر- رشيد 325م 31 البحيرة ونس تبع افلاقة – دمنهور 240م 32 البحيرة ع شيفر – الريكو- حوش عيسى 235م 33 البحيرة على باشا سرى أبو مسعود الدلنجات 218م 34 البحيرة أبوبكر الصديق 1 غرب النوبارية 655م 35 اسيوط النور نجع الربيبات أبو كريم -ديروط 125م 36 اسيوط على بن أبى طالب دشلوط ديروط 85م 37 اسيوط المكايدة قرية جرف سرحان ديروط 210م 38 اسيوط الرضوان جزيرة العقب أبنوب 160م 39 اسيوط آل مبارك- العصارة – الفتح 275م 40 اسيوط محمود محمد مصطفى ع الهلايل بنى هلال القوصية 200م 41 اسيوط البلادوة العقال البحرى البدارى 100م 42 اسيوط عمرو بن العاص ع توفيق بنى رافع منفلوط 200م 43 اسيوط الرضا والنور الغنايم شرق الغنايم 100م 44 اسيوط السلام المعابدة – أبنوب 245م 45 المنيا صميدة محمد صميدة ع عبد القادر صفط الغربية- المنيا 480م 46 المنيا المرحوم محمد فتحى الصليبة شوشة 220م 47 المنيا الفتح الاسلامى –ادمو – المنيا 460م 48 المنيا الشيخ تاج الدين – الأشمونين- ملوى 322م 49 المنيا القبلى نزلة العرين القبلى -ورورة 460م 50 المنيا الغربى سلاقوس- العدوة 302م 51 المنيا السعادنة –زهرة -المنيا 100م 52 المنيا عمار علاق طوخ الخيل المنيا 440م 53 المنيا المحمدى نزلة ثابت مطاى 220م 54 المنيا النور ع بشرى اطسا سمالوط 255م 55 المنيا التقوى-الميمون منشية الشريعى -سمالوط 140م 56 المنيا الشهيد قرية صفانية مركز العدوة 514م 57 المنيا الموقف صندفا- بنى مزار 540م 58 المنيا الشيخ جميعة بالمسيد – العدوة 400م 59 كفر الشيخ ع سلطان – فرامون – دسوق 480م 60 كفر الشيخ الرحمة 63 الجدية- الحامول 220م 61 كفر الشيخ الكبير –الناصرية – الرياض 460م 62 كفر الشيخ الرحمن العتارسة- بلطيم 322م 63 كفر الشيخ أنس بن مالك-ع أبو خليفة -البشاير 460م 64 كفر الشيخ العيادية الطيبة – الحامول 302م 65 كفر الشيخ النور القديم 2 –الطرفاية- الحامول 100م 66 كفر الشيخ التقوى قرية السالمية -فوة 440م 67 كفر الشيخ الرحمة أبو الدهب- الحامول 220م 68 كفر الشيخ عبيدى الشخلوبة سيدى سالم 255م 69 الاقصر أسامة البكرى – البياضية 190م 70 الاقصر الزهراء المعلا 355م 71 الاقصر نجع خميس العديسات – الطود 255م 72 الاقصر الأربعين نجع الطويل – الكرنك 250م 73 الاقصر الرحمة الأقالتة- القرنة 120م 74 الاقصر أل البيت – المحاميد 300م 75 الجيزة البركييات أثريس منشأة القناطر 600م 76 الجيزة عباد الرحمن العزبة الجديدة – الحاجر- منشأة القناطر 300م 77 الجيزة الفردوس المنوات البدرشين 300م 78 الجيزة الرحمن (أحمد حرب) قرية العزيزية البدرشين 250م 79 الجيزة الروضة الشريفة- قرية السعودية-العياط 240م Advertisements 80 الغربية عزبة أبو النصر –قرية سامول – المحلة 450 م 81 الغربية العجمى –شبرا بلولة -قطور 700م 82 الغربية الحاجة لبيبة حماد كفور بلشاى كفر الزيات 700م 83 الغربية أبو السعود محلة منوف-طنطا 800م 84 الغربية عبد المنعم رياض محلة منوف طنطا 600م 85 الغربية البحرى أكوة الحصة كفر الزيات 420م 86 الغربية الإيمان ع البيطان العامرية- المحلة 320م 87 الغربية التوحيد صفط تراب المحلة 470م 88 الغربية الجبالى كوم مهنا – كفر الزيات 1050م 89 قنا التقوى الساحل- نجع حمادى 100م 90 قنا على السيد بالعبابدة قنا 1320 91 قنا العتيق – دنفيق 600م 92 أسوان الأنوار المحمدية حاجر أبو خليفة -ادفو 125م 93 أسوان الهدايا أم شلباية الرديسية -ادفو 275م 94 أسوان الرشايدة – كوم امبو 300م 95 أسوان بحر السيل الريفى – 300م 96 أسوان سيدى أبو الحسن الشاذلى- الناصرية 90م 97 الفيوم الرحمن ترسا بجوار نقطة الشرطة 150م 98 الفيوم عبد العزيز الجزار قرية قصر الجبالى – يوسف الصديق 500م 99 الفيوم الهدى الإسلامى – الصوفى- بندر الفيوم 250م 100 الفيوم الإيمان –بندر طامية 500م 101 الفيوم نوارة قرية نوارة -اطسا 450م 102 الفيوم عزبة فرج سالم- العلوية – ابشواى 150م 103 الفيوم الشيخ يوسف – العجمين- ابشوى 850م 104 بنى سويف السلام صفط الشرقية- الواسطى 255م 105 بنى سويف الرحمن ع اسلام اهناسيا الخضراء 150م 106 بنى سويف العمدة منشأة الأمراء اهناسيا 320م 107 بنى سويف الهدى الشيخ سليمان الفنت الفشن 100م 108 بنى سويف الرحمن ع على زيدان الحمام ناصر 600م 109 بنى سويف الرحمن ع الجويقدار الفنت الفشن 250م 110 بنى سويف التقوى ع أبو المكارم- اهناسيا 270م 111 بنى سويف نور الاسلام كوم الصعيد – ببا 170م 112 بنى سويف الكبير الغربى قرية الحرجة مركز ناصر 300م 113 بنى سويف زين العابدين القاضى قرية الميمون – الواسطى 221م 114 بنى سويف الشيخ امام قرية السعادنة – بنى سويف 360م 115 سوهاج الشيخ طه- طهطا 450م 116 سوهاج الرحمن البلابيش الشيخ امبادر دار السلام 300م 117 سوهاج قباء حى مبارك -المنشاة 150م 118 سوهاج عمرو بن العاص الحلافى الشرقية –أوقاف بنى حميل 144م 119 سوهاج أل عبد الرازق – قرية حاجر مشطا -طهطا 150م 120 سوهاج الهيكل نجع فرج أحمد –الشورانية-المراغة 150م 121 سوهاج الرحمة نجع النجيلة قرية العوامر بحرى-جرجا 130م 122 سوهاج الشويخات أم دومة – طما 420م 123 سوهاج مسجد التقوى سفلاق- ساقلته 350 م2 124 سوهاج مسجد عبد الحليم جاد مركز سوهاج 750م 125 الإسماعيلية التل الصغير – التل الكبير 700م 126 الإسماعيلية التوحيد –أبو خليفة –القنطرة غرب 176م 127 الإسماعيلية سعد بن أبى وقاص -أبو صوير 391م 128 القليوبية الغربى – شلقان – القناطر الخيرية 400م 129 القليوبية سليمان زايد – عرب اسماعيل جزيرة بلى- بنها 360م 130 القليوبية ال شعلان – مجول – بنها 250 م 131 الشرقية الفتح –السيد أفندى – الحسينية 230م 132 الشرقية أولاد يوسف – ميت العز – فاقوس 90م 133 الشرقية المحطة الزنكلون-الزقازيق 508م 134 الشرقية أبو بر بناحية الحبش- الابراهيمية 185 135 الشرقية الفتح ع النوايلة- السطوحية- القنايات 210م 136 الشرقية التهامى بنى عامر-الزقازيق 80م 137 الشرقية الرحمة قرية منزل حيان – ههيا 525م 138 الشرقية الجد قرية الأسدية –أبو حماد 680م 139 الشرقية النور قراجة- كفر جراجة 280م 140 الشرقية التوحيد ع الإصلاح –أبو كبير 280م 141 الدقهلية السلام التمد الحجر- السنبلاوين 350م 142 الدقهلية القديم أبستو -نبروة 950م 143 الدقهلية الرحمة قرية قريقرة السنبلاوين 500م 144 الدقهلية ع عيسوى ميت على – المنصورة 600م 145 الدقهلية الرحمن أرض جمعية العدالة قرية قلبشو-بلقاس 200م 146 الدقهلية البركات قرية كوم الدربى – المنصورة 880م 147 الدقهلية النوايرة -أجا 1000م 148 الدقهلية مسجد قرية 33 الحفير الكبير – شهاب الدين 396م 149 الدقهلية الشركة (1) الكبير مركز دكرنس 550م 150 الدقهلية مسجد جزيرة الخير – بلقاس 400م 151 الدقهلية القائد احمد اسماعيل ميت الفرماوى ميت غمر 400 152 الإسكندرية التوحيد العامرية 225م 153 الإسكندرية خطاب أمام مركز الشباب الأنفوشى-الجمرك 470م 154 الإسكندرية التقوى الجزيرة الخضراء 450م 155 الإسكندرية الرضوان – العامرية 280م 156 الإسكندرية الزياتين – المنتزة 350م 157 الإسكندرية كردون- المنتزة 650م 158 الإسكندرية أبو بكر الصديق- المنتزة 250م 159 الإسكندرية الطاعة الخيرية- المنتزة 190م 160 القاهرة مسجد السلام حلوان 500م

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