شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يقدم واجب العزاء فى ضحايا الطائرة الاثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واجب العزاء فى ضحايا الطائرة الاثيوبية بمقر السفارة الاثيوبية بالقاهرة ،وأعرب عن تقديم مصر واجب العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة. وكان فى استقبال الوزير دينا مفتى، سفير اثيوبيا فى مصر وقدم له الشكر على واجب العزاء. وكانت السفارة الإثيوبية، قد بدأت منذ صباح الثلاثاء الماضى فى تلقى العزاء فى ضحايا الطائرة الاثيوبية التى تحطمت الأحد الماضى وراح ضحيتها 157 شخصا من 33 جنسية من بينهم 6 مصريين.

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