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وزير الأوقاف يعتمد نتيجة اختبارات عضوية المقارئ للائمة بنجاح 157 عضوًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية للأئمة الراغبين فى عضوية المقارىء وعددهم 157 إمامًا، على أن تبدأ مهام عمله اعتبارا من 1 إبريل المقبل وهم :

محمود عبد الحكيم محمد حسن هجرس الإسكندرية

محمد عبد الكريم محمود محمد الإسكندرية

عبد الرحمن رفعت محمد غنيم محمد الإسكندرية

محمد عبد المنعم عبد الدايم الحمال الإسكندرية

بدر السيد عبد العاطى عبد الحميد الإسكندرية

حسن عبده حسن عبد اللاه الإسكندرية

رضوان عرفه إسماعيل حمدة الإسكندرية

أحمد عبد الهادى على محمد الإسماعيلية

محمد طه كامل محمد الإسماعيلية

محمد السيد أبو هاشم أحمد الإسماعيلية

محمد السيد محمد على الإسماعيلية

أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية

إسماعيل عبد التواب عبد الدايم محمد الإسماعيلية

السيد جمعه عطية محمود الإسماعيلية

أحمد صبرى هاشم محمد الإسماعيلية

مصطفى إسماعيل محمد مرسى أسوان

محمد محمود عبد النعيم سلطان أسوان

حمدى معوض محمد موسى أسوان

محمد نوبى محمد طه أسوان

مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان

قناوى رمضان أحمد بشندى أسيوط

زكريا عثمان عباس على أسيوط

يحيى الفرغلى حسين مبارك أسيوط

مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

أحمد إبراهيم فتحى إبراهيم أسيوط

هلال عبد السلام مطاوع محمد أسيوط

محمود حمدى أحمد سيد أسيوط

محمد صلاح عبد المجيد عبد العال أسيوط

محمود فوزى محمود عبد الله الأقصر

محمود أحمد الشافعى محمد الأقصر

كامل عبد الراضى محمد على الأقصر

محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر

معتز عبد الفتاح محمد إسماعيل البحر الأحمر

محمود أحمد محمد عبد اللاه البحر الأحمر

سامح شوقى مزيد عبد الغنى البحر الأحمر

محمود رجب عبد العزيز عبد النبى البحيرة

إسلام كمال محمد بداده البحيرة

محروس محمد سعيد خليل البحيرة

السعيد محمد مبروك أبو المكارم البحيرة

عمرو يحيى سعد الشماع البحيرة

اسامة عاطف عبد الحميد محمد عيسى البحيرة

عبد الرحمن جبريل أبو زيد على البحيرة

محمد محمد خليل عمرو البحيرة

محمد على بشير عبد المقصود البحيرة

عبد التواب أحمد أحمد زعيتر البحيرة

سعيد محمد سعد عيسى البحيرة

أيمن مرضى على محمد البحيرة

حازم محمد عبد الرحيم إسماعيل البحيرة

إسلام وجيه محمد الشيخ البحيرة

طاهر محمد طه سليمان عمر البحيرة

محمد على السيد على البحيرة

محمد علام حامد محمد البحيرة

أحمد طه أحمد متولى البحيرة

ربيع رشاد عبد المجيد الشريف البحيرة

محمد على عبد الواحد مندور البحيرة

سعيد طه عبد المقصود عبد الكريم البحيرة

أحمد فوزى محمد أبو صيام البحيرة

سليمان إمام سليمان عبد القوى بنى سويف

هانى حمادة على عبد العزيز بنى سويف

عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد بنى سويف

حمدان أحمد محمود فراج بنى سويف

عبد الرحمن عبد العاطى عبد الفتاح بنى سويف

حسام منصور محمد متولى بنى سويف

مصطفى كمال صبحى عبد التواب بنى سويف

محمد أحمد عبد الفتاح عثمان بور سعيد

إبراهيم رمضان رمضان السيد البسيونى بور سعيد

أحمد وحيد محمود مرداش جنوب سيناء

مصطفى السيد عبد النبى محمود الجيزة

سليمان محمد محمود أحمد الجيزة

محسن السيد محمد السيد الجيزة

سامح عبد النبى عبد الحميد بحيرى الجيزة

خلف عبد القادر يونس محمد الجيزة

محمد سعد عبد المحسن على الدقهلية

شكرى معوض إبراهيم الفيشاوى الدقهلية

محمد عزت سويلم خليل دمياط

السعيد فتحى السيد سعيد على دمياط

أنس صلاح الدين محمود السعيد دمياط

محمد محمود ربيع محمود دمياط

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أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط

أحمد محمد محمد معوض مزروع دمياط

أحمد صابر خليفه أبو ضيف سوهاج

أحمد السيد أحمد محمد سوهاج

عقيل محمد عقيل أحمد سوهاج

محمد يوسف بدرى أحمد سوهاج

ياسر محمد عبد اللاه محمد سوهاج

كمال ناصر أحمد ناصر سوهاج

على إسماعيل على أحمد سوهاج

على دريس عبد الرحمن الامير سوهاج

طه محمد أحمد عمار سوهاج

ويده حمدان ويده محمد السويس

محمد محمود محمد العدل السويس

عمر عدلى عبد العال علوان الشرقية

سهل محمد محمود أحمد عبد الرحمن الشرقية

محمد سليمان محمد السيد الشرقية

أمين عبد الحميد أمين عبد الحميد الشرقية

عبد الهادى سعيد وجدى محمد الشرقية

وليد محمد سالم محيسن الشرقية

محمد على مشرف أحمد الشرقية

أحمد محمد إبراهيم عرفة شمال سيناء

محمود أحمد فؤاد محمود حمد شمال سيناء

أحمد السيد إسماعيل إبراهيم شمال سيناء

محمد بيومى جوده بيومى شمال سيناء

أحمد مفرح يوسف شعبان الغربية

محمد بلال مجاهد سعد الغربية

مصطفى عبد الله العيسوى شاهين الغربية

سامح محرز حسين الصارم الغربية

محمد رزق محمود على الشرقاوى الغربية

عبد الله علاء الدين عويس القرنى على الفيوم

محمود أحمد حسن منجود الفيوم

محمد حسين عبد الرحيم حسن رمضان الفيوم

عمر عبد الناصر يحى البشلاوى الفيوم

عمار عبد الرحمن محمد إبراهيم القاهرة

أسامة محمود إسماعيل محمود القاهرة

فؤاد بكر فؤاد المالح القاهرة

السيد حمدى السيد إبراهيم القليوبية

أحمد دسوقى محمد محمد مكى القليوبية

محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية

محمد أحمدى محمد حسن إبراهيم القليوبية

إسماعيل أحمد القليوبية

محمود محمد البكرى فرج عبد الجليل القليوبية

محمود عبد الله عبد السلام عثمان القليوبية

خالد شعبان سليمان أبو عيطة القليوبية

محمد عزت شحات محمد برعى القليوبية

أحمد سيد محمود تمساح قنا

عطيتو عبد الراضى على عبد النعيم قنا

محمود كامل صديق إسماعيل قنا

محمد على محمد عثمان قنا

شعبان حسين محمود حسن قنا

كارم محمد على أحمد قنا

أبو المجد الأمير أبو المجد أحمد قنا

أحمد شوقى عبد المجيد مصطفى كفر الشيخ

عاصم رأفت عبد الرازق الكتامى كفر الشيخ

محمد إبراهيم السيد محمد القطان مطروح

محمود جمال فتحى مهدى مطروح

خالد محمد على سليمان مطروح

خالد جمال عبد الهادى مطروح

عبد الغنى خليل عبد الغنى إبراهيم مطروح

مصطفى محمد عيد عواد مطروح

محمد جمال محمد زلطة المنوفية

سامح عبد السلام سليمان فتيح المنوفية

أيمن محمد شعبان محمد المنيا

محمود محمد كامل إبراهيم المنيا

مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا

إبراهيم رشدى عبد الرحمن عبد الله المنيا

محمد على عبد المالك أحمد المنيا

حسن محفوظ سيد على المنيا

عبد الله محمد فتح الباب حسن المنيا

معتز محمد عبد النعيم صالح المنيا

محمد زكى سليم تونى حفناوى المنيا

عمر عبد التواب محمود عبد العزيز المنيا

محمود سيد جادالله أحمد المنيا

محمود أحمد عبد الحفيظ عبد الرحيم المنيا

مصطفى كامل صدقى حسانين المنيا

محمود جبر كمال أحمد المنيا

عمرو يحيى عبد الحفيظ عبد الظاهر المنيا

مصطفى رضا أحمد حسن المنيا

محمد محمود سيد محمود المنيا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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