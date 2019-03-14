بالصور.. 15 مصابا في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 15 شخصًا نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس.
تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بنطاق قرية العزيزية.
معاينة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة العياط والبدرشين، كشفت أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة طارق رمضان يستقلها عمال أحد المصانع، اختلت عجلة القيادة إثر انفجار أحد الإطارات، ما أسفر عن انقلاب السيارة بالترعة.
وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقيه الـ14 بكدمات وسحجات بالجسم، وتم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، ودفع مسؤولو الوحدة المحلية بسقارة بونش لرفع السيارة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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