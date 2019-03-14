القوات المسلحة تقيم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 23 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.
يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.
ويضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية.
ويأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة في تسويق منتجاتهم .
حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية.
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