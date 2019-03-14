أخبار مصر

القوات المسلحة تقيم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 23 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ويضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية.

Advertisements

ويأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة في تسويق منتجاتهم .

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تقيم معرضًا فنيًا لإبداعات المحاربين القدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى