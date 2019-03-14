رئيسة "قومي المرأة" تشارك في الاجتماعات التشاورية الأفريقية بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماعات التشاورية الوزارية الإفريقية التى عقدت بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بنيويورك، اليوم الخميس، على هامش مشاركة الوفد المصري بأعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، رئيس البعثة المصرية بنيويورك ومندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة.

كما شارك في الاجتماع شانتال سافو، وزيرة المرأة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفنية التخصصية للمرأة بالإتحاد الأفريقى.

شهد الاجتماع استعراض الاستراتيجية الإفريقية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والتى تم تدشينها على هامش القمة الإفريقية فى دورتها الثانية والثلاثين.

وألقت الدكتورة مايا مرسي- كلمة خلال الجلسة الأولى- استهلتها بالإعراب عن الشكر والتقدير لكل من ساهم فى اعداد الإستراتيجية االإفريقية، وأشادت بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية فى دورتها الثانية والثلاثين والتى نصت على: "يوماً تلو الآخر تستعيد المرأة الأفريقية العظيمة دورها المحوري في المساهمة في قيادة قارتنا، وإليها أوجه تحية تقدير وإعزاز، لما تحملته وما زالت من التصدي لويلات الحروب بالصبر، وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق آمال وأحلام المرأة الأفريقية".

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كما أشادت بمباركة الرئيس للدول الإفريقية الفائزة بجوائز الزعيم كوامى نكروما للتميز العالمى وجوائز تكريم المرأة، قائلًا: "نبارك لكافة الدول الفائزة بهذه الجائزة المرموقة".

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بتأكيد أهمية العمل على تحديد الأولويات وتنظيم أوجه الإنفاق بحيث أن تكون فى المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود

وبعدها استانفت الجلسة الثانية الخاصة باستعراض الموقف الأفريقى الموحد للإجتماع الأفريقى الوزارى لما قبل الدورة 63 للجنة وضع المرأة الذى عقد بالقاهرة فى فبراير 2019.

وقد أشاد جميع الحضور وعلى رأسهم رئيسة اللجنة الفنية المتخصصة للمراة بالاتحاد الأفريقي باجتماع القاهرة وحفاوة الإستقبال والتنظيم الرائع، مشيرة إلى أنه يعد من أنجح الإجتماعات وأعلى تمثيل وزارى تشهده المشاورات الإفريقية لما قبل دورات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.