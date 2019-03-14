وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق توت جالواك كيومانيمي، رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ماقبل الانتقالية ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

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وأكد القائد العام- خلال اللقاء- عمق الراوبط بين البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات التى تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد الفريق توت جالواك كيومانيمى، العلاقات المصرية العميقة مع جميع الشعوب الأفريقية، مشيدًا بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.