رئيس الوزراء: ندعم القطاع الخاص.. وهدفنا إيجاد الآلاف من فرص العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعجابه بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة منذ فترة طويلة كان هناك تصور للدولة لتطويرها لتكون منطقة عالمية وتكون مكان للصناعات الثقيلة في الجنوب والشمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "مدبولي": "المنطقة واجهها العديد من المشاكل أولها المرافق، قبل الثورة وعقب الثورة.. كانت هناك محاولات لإحياء المشروع وعقب نقل تبعتها إلى منطقة قناة السويس ابتدى العمل بالمرافق تم توصيلها وشهدت نقلة نوعية كبيرة بكل المرافق والخدمات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه أكد دعم الدولة للقطاع الخاص خلال اجتماعه بالمستثمرين، مؤكدًا أن اللقاء كان شفافًا وأن الهدف الحقيقي للدولة هو وجود مزيد من المشروعات.

وأضاف "مدبولي": "هدف الدولة هو إيجاد الآلاف من فرص العمل"، لافتًا إلى أنه بحث مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والفريق مهاب مميش، إنشاء حي سكني لتسكين العمالة الموجودة بالمنطقة، حيث يعد ذلك توجه الدولة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار الذي سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.