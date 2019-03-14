السياحة: غرفة عمليات للحج والعمرة.. وغلق باب التسجيل 17 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، قرارًا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية خلال يومي الجمعة الموافق 15 مارس والسبت الموافق 16 مارس الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

جاء ذلك خلال اجتماع لـ"شلبي" مع أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بموسمي العمرة والحج السياحي لهذا العام خاصة مع بدء ذروة أشهر موسم العمرة 1440 هـ وبدء الاجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية للحج السياحي لهذا العام.

كما أصدر قراراً بالسماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية يوم الأحد المقبل في موعد أقصاه الساعة 5 مساء من نفس اليوم؛ وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الاجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وحتى تتمكن الوزارة من انهاء جميع الإجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساءً من نفس اليوم.

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وأكد شلبي، أن يوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري هو آخر موعد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج على موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة لهذا العام 1440هـ .

كما أكد خلال الاجتماع، ضرورة إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن لجان الوزارة تتابع عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج؛ وذلك لقياس رضاء المعتمرين والحجاج ورصد أي مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه المخالفات – إن وجدت – .

وشدد "شلبي"، على ضرورة إلزام الشركات السياحية بعدم مخالفة ضوابط العمرة الصادرة من وزارة السياحة وبخاصة ترحيل الكوتة من شعبان إلى رمضان؛ مؤكدا أنه سيتم مراجعة الشركات السياحية على حسابها لدى الوكيل السعودي، كما أنه سيتم حصر ومتابعة ملفات وبرامج الشركات السياحية المنفذة للعمرة من قبل الإدارة المختصة بالوزارة من خلال النظام الالكتروني المعد لذلك.