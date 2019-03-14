مصر | مكافحة المخدرات تحبط ترويج 7 كيلو "استروكس وفودو" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة المخدرات تحبط ترويج 7 كيلو "استروكس وفودو" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة، ترويج 7 كيلو لمخدر الإستروكس والفودو، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

حيث وردت معلومات للعميد سامح الحميلي مدير إدارة مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام "طه.م.ا.ب"، عاطل، 40 سنة، السابق اتهامه في 12 قضية مخدرات، سلاح، سرقة، سرقة سيارة، سلاح أبيض، ممارسة دعارة، آخرهم مخدرات، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة.

وتمكن العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، 35 كيس من نبات الفودو المخدر، 31 كيس من مخدر الإستروكس، هاتف محمول، مبلغ مالي 950 جنيه، وزنت إجمالي المضبوطات 7 كيلو جرام من مخدر الإستروكس والفودو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

"علاقة غير شرعية وسرقة موبايل".. كواليس قتل فتاة كوبري الساحل في إمبابة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجأت جديدة حول واقعة شروع شابين في إلقاء جثة فتاه من أعلى كوبري الساحل، وتبين أن المجني عليها تدعي فرح. م، 16 سنة، ولا يوجد لها محل إقامة بعد إنفصال والديها.

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وأضافت التحريات أنها كانت على علاقة غير شرعية بالشابين إحداهما عمره 17 سنة، والآخر 20 سنة، وسرقت الهاتف المحمول الخاص بإحداهما حال تواجدها معهما.

وواصلت التحريات أنهما بعد اكتشافهما سرقة الهاتف المحمول، قاما بخطفها وتوثيقها والتعدي عليها بالضرب حتي أدلت عن مكان تصريفها الهاتف، واستمرا في التعدي عليها بالضرب حتي فارقت الحياة، وقررا إلقاء جثتها من أعلى كوبري الساحل للتخلص منها.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.

وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.

ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.