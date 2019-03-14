مصر | ضبط مرتكب واقعة السطو على محل تجاري وسرقته بالغردقة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط مرتكب واقعة السطو على محل تجاري وسرقته بالغردقة.

وتبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من عامل بسوبر ماركت، سن 20، كائن بمنطقة الهضبة دائرة القسم أنه أثناء تواجده بالمحل عمله فوجئ بدخول شخص مجهول هدده بسلاح أبيض "سكين"، واستولى منه على مبلغ مالي قدره (4000 جنيه ) وفر هراباً.

وأسفرت جهود البحث والتحري بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "محمد. أ. س"، سن 25، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته ( السلاح الأبيض المستخدم، مبلغ مالي قدره 1150 جنيه من المبلغ المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر إنفاقه باقي المبلغ المالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.