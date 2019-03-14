مصر | ممثل قانوني بإحدى الشركات يخفي 2 مليار جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من رصد نشاط ممثل قانوني لإحدى الشركات قام بإخفاء قرابة اثنين مليار جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام المدعو "حسانين.م.م" ممثل قانوني لشركة استيراد وتصدير، كائنة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، بمزاولة نشاط كبير في مجال الاستيراد والتصدير، مُحققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015 حيث تبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ ( 1,892,315,380 مليار وثمانمائة إثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهاً ) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقرارته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها ( 18,345,067 ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة خمسة وأربعون ألفاً وسبعة وستون جنيهاً) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره ( 1,873,970,313 مليار وثمانمائة ثلاثة وسبعون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً) أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"سرقة موبايل وحفلة تعذيب".. القبض على شابين قبل تخلصهما من جثة فتاة قاصر بإمبابة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.
وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.
ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول وجود أثار إعتداء جنسي بجثة الفتاه، او مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.