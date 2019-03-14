مصر | "جثة داخل جوالين".. تفاصيل قتل ربة منزل وتقطيع جسدها على يد عامل وحاس عقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة داخل جوالين".. تفاصيل قتل ربة منزل وتقطيع جسدها على يد عامل وحاس عقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل سيدة وإلقاء جثتها بالطريق العام بالمعصرة.
وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة المواطنة "عايدة. س. ع"، سن 42، ربة منزل، بدائرة قسم قسم شرطة المعصرة، وبها جرح طعني بالظهر موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "عبدالله. ح. ع"، سن 29، حارس عقار بدائرة القسم وأصل بلدته المنيا، و"كامل. س. ك"، سن 25، عامل، ومُقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة بأماكن ترددهما أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجني عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثاني وقام باستدرجها لمسكنه وعقب حضورها قاما بإيثاقها وتعدى عليها المتهم الثاني بمطواة محدثاً إصابتها المُشار إليها وقام بخنقها فأودى بحياتها ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه.
وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم ومتعلقات المجني عليها (هاتف محمول، بطاقة رقم قومي) أعلى سطح العقار سكن الأول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"سرقة موبايل وحفلة تعذيب".. القبض على شابين قبل تخلصهما من جثة فتاة قاصر بإمبابة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.
وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.
ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول وجود أثار إعتداء جنسي بجثة الفتاه، او مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.