مصر | "جثة داخل جوالين".. تفاصيل قتل ربة منزل وتقطيع جسدها على يد عامل وحاس عقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة داخل جوالين".. تفاصيل قتل ربة منزل وتقطيع جسدها على يد عامل وحاس عقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل سيدة وإلقاء جثتها بالطريق العام بالمعصرة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة المواطنة "عايدة. س. ع"، سن 42، ربة منزل، بدائرة قسم قسم شرطة المعصرة، وبها جرح طعني بالظهر موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "عبدالله. ح. ع"، سن 29، حارس عقار بدائرة القسم وأصل بلدته المنيا، و"كامل. س. ك"، سن 25، عامل، ومُقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة بأماكن ترددهما أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجني عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثاني وقام باستدرجها لمسكنه وعقب حضورها قاما بإيثاقها وتعدى عليها المتهم الثاني بمطواة محدثاً إصابتها المُشار إليها وقام بخنقها فأودى بحياتها ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه.

وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم ومتعلقات المجني عليها (هاتف محمول، بطاقة رقم قومي) أعلى سطح العقار سكن الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.