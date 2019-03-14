مصر | ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وحشيش بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وحشيش بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من:

"وليد. ح. ع"، سن 29، سائق، سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "ضرب، شروع في سرقة، اتجار في السلاح بدون ترخيص، تبديد، إيصال أمانة، "علاء. خ. ا"، سن 22، عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "سلاح وذخيرة واتجار في المواد واستعراض قوة، "خطاب. س. س"، سن 25، عامل، و"وليد. ح. ر"، سن 31، سائق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمنطقة التتالية دائرة المركز حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول وبحوزتهم (عدد 2 بندقية آلية، عدد 2 فرد محلي الصنع، عدد 5 خزن آلية، صديري لحفظ الخزن، عدد 190 طلقة نارية، 140 جراما لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع وحماية تجارتهم الآثمة والسيارة والهواتف المحمولة لترويج المواد المخدرة على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.