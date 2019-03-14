مصر | ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وحشيش بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وحشيش بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وحشيش.
وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من:
"وليد. ح. ع"، سن 29، سائق، سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "ضرب، شروع في سرقة، اتجار في السلاح بدون ترخيص، تبديد، إيصال أمانة، "علاء. خ. ا"، سن 22، عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "سلاح وذخيرة واتجار في المواد واستعراض قوة، "خطاب. س. س"، سن 25، عامل، و"وليد. ح. ر"، سن 31، سائق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمنطقة التتالية دائرة المركز حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول وبحوزتهم (عدد 2 بندقية آلية، عدد 2 فرد محلي الصنع، عدد 5 خزن آلية، صديري لحفظ الخزن، عدد 190 طلقة نارية، 140 جراما لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع وحماية تجارتهم الآثمة والسيارة والهواتف المحمولة لترويج المواد المخدرة على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"سرقة موبايل وحفلة تعذيب".. القبض على شابين قبل تخلصهما من جثة فتاة قاصر بإمبابة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.
وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.
ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول وجود أثار إعتداء جنسي بجثة الفتاه، او مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.