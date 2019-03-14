أخبار مصر | خالد البلشي لـ عمومية 'الصحفيين': أؤمن بأننا قادرون معًا على تحدي هذه الأوضاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد البلشي لـ عمومية 'الصحفيين': أؤمن بأننا قادرون معًا على تحدي هذه الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لعضوية نقابة الصحفيين "فوق السن"، رسالة للجمعية العمومية للنقابة، قائلًا: "شكرًا على ما غمرتموني به من دعم وثقة خلال الأسابيع الماضية في كل صالات التحرير التي زرتها على اختلاف المؤسسات، وعبر مئات الاتصالات والرسائل التى تبادلتها مع شباب المهنة وشيوخها، وتناقشنا فيها حول تفاصيل برنامجي الذى ضمنته في 10 مشروعات قرارات ستعرض على الجمعية العمومية غدا، تنتظر إقرار ما ترونه مناسبًا منها، لتكون ملزمة للمجلس المقبل سواءً شرفتمونى باختيارى فيه أم لا".

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وجاء تواصلنا معًا ليثبت أن الأهداف التي تجمعنا كأبناء لمهنة الصحافة أكبر من كل محاولات بث الفرقة بيننا، أو ترويج أكاذيب وتهديدات مفضوحة كفيتموني عناء الرد عليها".

وتابع: "تعيش الصحافة المصرية اليوم أسوأ أحوالها المهنية والاقتصادية، لكنني أؤمن بأننا قادرون معًا على تحدي هذه الأوضاع، وأن مهنتنا عصية على الانكسار، وأن وطننا يستحق صحافة حرة، خلال ساعات ستكون أمامنا فرصة استعادة دور النقابة، بعد أن باتت شبه مغيبة في الفترة الأخيرة عدا جهود لبعض أعضاء المجلس، والطريق لن يكون مفروشًا بالورود لكنه يبدأ بحضور أعضاء الجمعية العمومية على تنوعهم، للتعبير عن إرادتهم، وتقرير مصير نقابتهم بأيديهم، ليثبتوا أن بيتنا الكبير لن يكون أبدًا هيكلاً معطلاً دون تأثير، أو منصة نتعرض عبرها للمساومة على حريتنا أو حقوقنا،

سلاحنا في هذه المعركة، المهنية وعودة الصحافة لدورها، وهدفنا نقابة قوية تضمن التنوع وتحمي جميع العاملين في المهنة، وتدافع عن الحقوق والحريات ولا تستجديها، ويدرك أعضاء مجلسها حدود هذه القوة وتأثيرها، ولا يترددون في مساندتكم وطلب دعمكم والاحتماء بقوتنا معًا، ورصيدي لديكم تجربة نقابية امتدت 4 سنوات، حاولت فيها قدر استطاعتي أن أكون على قدر ما منحتموني من ثقة، وحرصت على ألا أقصر يوماً في بذل جهد لصالح أي زميل أو زميلة دون تمييز".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

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وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.