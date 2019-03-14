أخبار مصر | 'الصحفيين' تنتهي من التجهيزات النهائية للجان التصويت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنتهي من التجهيزات النهائية للجان التصويت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، من التجهيزات النهائية للجان التصويت للانتخابات.

وتُوزع لجان التصويت بأدوار النقابة؛ حيث يبدأ التصويت بكشوف الجمعية العمومية بالسرادق المُقام أمام النقابة بشارع عبدالخالف ثروت، في تمام العاشرة صباحًا، ثم التوجه للتصويت في اللجان المُوزعة بكافة الأدوار.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن إقامة سرادق أكبر من السرادق العادي الذي تُقيمه النقابة هذه المرة، وذلك لاستيعاب الزيادة التي شهدتها الجمعية العمومية في عدد أعضائها مؤخرًا.

وأعلنت توزيع اللجان علي الأدوار كالتالي:

*الدور الأرضي: 1 / 2 /3

*الدور الأول: 4 /5 /6/ 7 /8 /9

*الدور الثاني: 10 /11 / 12 /13 /14 /15

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*الدور الرابع: 16 / 17 / 18 /، 19 /20 /21 / 22

*الدور الخامس: 23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30

*النقابة الفرعية بالإسكندرية: 31

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.